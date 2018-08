Revisión vehicular se extiende hasta 3 de agosto por fallas en interconexión de Agencia de Tránsito

Este proceso debió realizarse en mes de julio La revisión vehicular correspondiente a los vehículos cuya placa se termina en seis fue extendida por la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) hasta el viernes tres de agosto. Este debía hacerse en todo el mes de julio. La Agencia Nacional de Tránsito anunció que esta medida se debe a falla con la interconexión.

Debido a esta falla no se pudo atender a los usuarios que demandaban los servicios de la ATM. El organismo que regula el tránsito en Guayaquil señaló que frente a la falla nacional se activó la conexión en el modo de contingencia. Debido a este suceso la autoridad anunció que no se generarán multas a las personas que no pudieron revisar su vehículo cuya placa termina en 6.

El organismo aclaró que el incidente provocado en el sistema de la ANT, sólo tiene solución en la misma dependencia nacional y no es responsabilidad de la ATM. Por su parte, la ANT informó en un comunicado que existen daños considerables en el sistema de turnos de licencia.

“Al momento trabajamos para solventar los inconvenientes que se han generado en el sistema “aseguró la entidad estatal. Debido a ello, los turnos agendados para los días 1, 2 y 3 de agosto serán atendidos a partir del lunes 6 de agosto. (BGV)

Fuente: ANT/ El Telégrafo/ Ecuadorinmediato