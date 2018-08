Tendencia de crecimiento económico no cambia pese a correcciones, justifica Gerente de BCE

"Banco Central no está cambiando cifras porque quiere, sino porque es un tema metodológico en función de fuentes de información que tenemos", aclaró Verónica Artola La gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Verónica Artola, dejó claro que las correcciones hechas por el organismo, acerca del crecimiento de la economía, son normales. Aseguró que estas modificaciones se dan debido al sistema metodológico que utilizan, por lo que la ciudadanía no debe alertarse. "Lo importante es que no está cambiada la tendencia, eso sí sería preocupante y no pasa por las cuentas anuales. Seguimos teniendo un crecimiento importante del 2,4% en la economía", añadió.