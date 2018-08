SENPLADES: Gobierno "tomará decisiones necesarias sin descuidar a los que menos tienen"

"Medidas que analiza equipo económico están orientadas a proteger derechos y blindar programas orientados a los más pobres", enfatizó José Agusto Briones Luego de que el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, asegurara que el tema de los subsidios está siendo analizado dentro del equipo económico y que la decisión la tomará el presidente de la República, Lenín Moreno; así como el trámite que se está dando al proyecto de Ley de Fomento Productivo tras el veto, José Agusto Briones, secretario nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), aclaró que el Gobierno Nacional "tomará las decisiones que sean necesarias sin descuidar a los que menos tienen".

“El Gobierno Nacional, liderado por el presidente de la República, Lenín Moreno, orienta la política pública hacia los más pobres. Esto se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene como eje central el ser humano como portador de derechos y en torno al cual está el Estado, la sociedad y la economía”, aclaró.

Por lo que éste establece 3 puntales principales, mencionó: 1. Derechos para todos durante toda una vida. 2. Economía al servicio de la sociedad. 3. Más sociedad, mejor Estado. “Esta inspiración filosófica-política orienta el Plan de Desarrollo y la ejecución de las políticas públicas. El ejercicio de gobierno implica tomar en cuenta muchas variables y no necesariamente el qué (que es importante), sino en para qué y para quiénes”.

“Las medidas, que están siendo analizadas por el equipo económico, tienen una orientación y un objetivo fundamental que es el para qué y para quiénes: A quiénes se va a proteger, cuáles son los programas que se van a blindar. En este caso, las medidas que resulten serán de un Estado que protege derechos y blinda los programas orientados a los más pobres, como son: Misión Ternura y Casa Para Todos”, exclamó.

Según el funcionario, se deben tomar medidas, pero recalcó que el régimen de Moreno se enfocará en las decisiones del “para qué y para quiénes”. En este marco, resaltó la entrega del Examen Especial ante Naciones Unidas como un compromiso público con una agenda global como la es la Agenda 2030.

Es así, dijo, que se demuestra la voluntad del Gobierno Nacional, de someterse y rendir cuentas ante el panel político de alto nivel de un compromiso de esta Agenda. “El país decidió someterse a rendir cuentas en siete variables: pobreza, agua, energía, hábitat, producción, ecosistemas y alianzas para el desarrollo”.

“La Agenda Global 2030 tiene vigencia desde el 2015 y este ejercicio pone en evidencia la transparencia del país de someterse al escrutinio a nivel mundial. Las variables fueron definidas tras un proceso de participación que se realizó en varias ciudades con las personas que fueron invitadas desde varias universidades”, comentó.

José Agusto Briones reiteró que serán necesarias las decisiones que se tomen para que el tamaño del Estado sea el adecuado “sin descuidar ese segmento para el cual están destinadas las políticas públicas, que son los ecuatorianos que menos tienen”.

Descartó, sin embargo, que el régimen vaya a tomar la vía de la privatización. “Aquí, el Estado es el rector de la política pública y de los bienes nacionales. Hay varias modalidades y se verá cuál es la más conveniente. Es necesario optimizar el tamaño del Estado y tomar las medidas que sean necesarias”.

“El tamaño del Estado, como está, no es sostenible, por lo tanto, hay que optimizarlo. Hay que dinamizar otros sectores para que puedan generar empleo sostenible y de calidad. Esa es la decisión del Gobierno Nacional. No quisiera adelantar cuál será la modalidad de optimización porque es algo que no me corresponde”, manifestó.

Sin embargo, insistió en que, además del blindaje constitucional y legal que se establece, la decisión política de Moreno es la de preservar los servicios orientados a lo social: educación y salud a los que menos tienen, pero también áreas estratégicas. (JPM)

Fuentes: Radio Sonorama/Canal Uno

Ecuadorinmediato.com