"¡Palabras proféticas!" en carta de Jorge Glas como Vicepresidente hace un año, recuerda Rafael Correa

Exsegundo mandatario denunció pactos con Bucaram, entrega de medios públicos a sector privado, "paquetazo", manipulación de cifras económicas y acusaciones de corrupción El 2 de agosto del 2017, el vicepresidente de la República en ese entonces, Jorge Glas, emitió una carta en la denunció que se estaba "orquestando el retorno del viejo país a través de reparto y del tongo" y advertía que, tras sus palabras, podía enfrentar pedidos de juicios políticos, persecución y amenazas. El expresidente Rafael Correa recordó lo dicho por el Exsegundo Mandatario hace un año: "¡Palabras proféticas!", dijo.

“Hace un año, como vicepresidente de la República, JORGE Glas dirigía esta carta abierta al país. TODO ecuatoriano debe leerla. ¡Palabras proféticas! Hoy está en la cárcel sin que le hayan probado 20 ctvs. mal habidos, mientras que los saqueadores del país han vuelto al poder”, lamentó el Expresidente acompañando a sus trinos de la carta de su excompañero de fórmula.

“Yo no me puedo quedar callado, no puedo esperar más, aunque el Presidente Lenín Moreno me lo haya pedido cuando expresé mi rechazo a los nombramientos de gente de los Bucaram en puestos clave del Gobierno. Lo reconoció y me pidió que espere, que ya lo iba a resolver, que le dé tiempo. Ya no hay tiempo. La Patria no puede perder tiempo”, fueron algunas de las palabras del Vicepresidente en ese entonces.

Y es que, entre las denuncias hechas por Glas, estuvieron: Pactos con familia Bucaram entregándoles CNEL, dar el control de los medios públicos a representantes de los medios privados, manipulación de las cifras económicas “pretendiendo imponer un imaginario de que el Gobierno de la Revolución Ciudadana manejó mal la economía”; y acusaciones de corrupción contra funcionarios del régimen de Rafael Correa.

“Compatriotas, compañeros: yo soy un hombre de principios y valores, a mí no me van a callar. Podrán perseguirme, fraguar informes de contraloría, pedir juicios políticos, querer llevarme a la cárcel sin ninguna prueba; que a mí no me van a callar. No tengo miedo, no voy a quedarme callado. Jamás traicionaré a mi pueblo. Aquí estoy, aquí seguiré, dando la cara, defendiendo a mi pueblo”, finalizaba Glas con su carta.

Actualmente, el Exvicepresidente se encuentra recluido en la cárcel 4 de Quito, sentenciado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita dentro de las investigaciones de corrupción en el caso ODEBRECHT. Tras varios recursos interpuestos por su defensa, esta semana, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) notificó, por escrito, la negativa a la apelación; luego de lo cual sus abogados presentarán un recurso de casación.

A decir del expresidente Correa, “las irregularidades en el juicio de JORGE Glas serían imposibles en un Estado de Derecho. Recuerden: él está preso sin que le hayan encontrado 1/2 centavo mal habido, y los corruptos de Odebrecht ni siquiera fueron acusados. ¡Viva la “cirugía mayor” a la corrupción. ¡Farsantes!”.

Rafael Correa también está siendo investigado dentro de caso de presunto secuestro del político Fernando Balda y ha sido vinculado al mismo. Tienen una orden de prisión preventiva y la justicia ecuatoriana ha expedido a la INTERPOL una solicitud de difusión roja en su contra debido a que el Exmandatario reside en Bélgica. En el país, la Policía Judicial también envió una orden de captura en su contra. (JPM)

Fuentes: Twitter Rafael Correa – Ecuadorinmediato.com