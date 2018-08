ANUNCIO: Audiencia de evaluación en Caso Balda es trasladada al martes 18 de septiembre

Jueza Daniella Camacho había designado previamente que se cambie la fecha al seis de agosto La Jueza Daniella Camacho decidió que la audiencia de evaluación y preparatoria de Juicio en Caso Balda se trasladará para el próximo martes 18 de septiembre a las 10h00 en la Corte Nacional de Justicia. En el texto presentado se aduce que la fecha pactada para la audiencia no será cambiada por ningún motivo ya que se tendrá tiempo suficiente para preparar la defensa, algo que los abogados de Rafael Correa habían dicho anteriormente.

Anteriormente, esta audiencia estaba pactada para el martes 31 de julio y después por pedido de la defensa del exmandatario fue cambiada para el seis de agosto. Según Camacho el cambio permitirá entregar a la defensa el tiempo necesario para poder preparar todos los alegatos que se puedan presentar en la audiencia.

El expediente tiene alrededor de 100 cuerpos. Según el equipo jurídico del exmandatario, el tiempo entre el cierre de la instrucción fiscal y la audiencia era corto para el análisis de toda la documentación que tiene el expediente. Además, el jueves dijo que la Fiscalía todavía no les había hecho llegar a las partes toda la información.

En días pasados la defensa de Pablo Romero, ex titular de la Secretaria de Inteligencia había acusado algo similar ya que no se entregaban todos los cuerpos por parte de la Fiscalía. Había sido que a su criterio, existe “hostilidad y animadversión” en contra del exmandatario. Además, consideró que la jueza no ha actuado con imparcialidad. Este pedido debe ser tratado antes de la audiencia. (BGV)

Fuente: Corte Nacional de Justicia/ Ecuadorinmediato