"¡No a la privatización disfrazada de concesión!", reclaman gremios de trabajadores

No les interesa mejorar el servicio, solamente buscan el rendimiento inmediato del capital, alertaron Varios gremios de trabajadores alertaron sobre las consecuencias que tendría una ola de privatizaciones de empresas del sector público, precisando que "los privatizadores no tienen escrúpulos, ellos solo saben de negocios, de ganar ganar" y, según dijeron, no les interesa mejorar el servicio, por el contrario, buscan el rendimiento inmediato del capital y para ello tienen dos vías: "una por intermedio de la elevación de las tarifas de los servicios básicos y la otra vía es la de la reducción de personal con despidos masivos de trabajadores y la evasión en el cumplimiento de sus derechos".