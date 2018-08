Si no hay garantía para no perder licencia profesional, FENACOTIP no irá a evaluaciones

Conductores de Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador quieren nuevo acuerdo con ANT Pese a aseverar que no se oponen a las pruebas que realizará la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), los conductores que pertenecen a la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (FENACOTIP) advirtieron con no presentarse a las evaluaciones si es que no se les garantiza que no perderán el título. "El reglamento dice que si dos veces no aprueba, pierde la licencia profesional y eso no queremos", expuso Abel Gómez, presidente del gremio.