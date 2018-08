Piden versión de Jorge Glas, Leonardo Orlando y Carlos Pareja Yannuzzelli en investigación a Prefecto de Manabí

Según uno de los denunciantes, lo que ha salido a la luz es "apenas el 1% de delitos e irregularidades que ha cometido Mariano Zambrano" El exasambleísta Leonardo Viteri es uno de los denunciantes de presunta corrupción en la Prefectura de Manabí cuyo titular, Mariano Zambrano, está siendo investigado y en contra de quien la Contraloría General del Estado determinó indicios de responsabilidad penal por irregularidades en obras en la Manga del Cura. El exlegislador informó, entre otras cosas, que ha pedido que el exvicepresidente Jorge Glas; el exdirector del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando; y el exministro de Hidrocarburos (condenado por casos de corrupción), Carlos Pareja Yannuzzelli; acudan a rendir versión sobre este caso.

“Esto es apenas una minucia de los delitos e irregularidades que ha cometido Mariano Zambrano. Esto que se conoce es apenas el 1%. US$3.000 millones de dólares ya no existen y que eran destinados para la reconstrucción de Manabí tras el terremoto del 16 de abril del 2016”, criticó Viteri.

Según comentó, se montó una gran campaña para entregar dinero a las juntas parroquiales justo antes de las elecciones y aseveró tener las pruebas correspondientes. “Compraron propiedades que estaban incautadas y, para mí, que adquirieron de forma mañosa a la CFN. Un terreno que costaba US$168.000 lo pagan en US$40.000. Y así, otras propiedades”.

Entre las peticiones que han hecho para este caso, informó el exasambleísta, han solicitado que se cite al exvocepresidente Jorge Glas; al exministro Carlos Pareja Yannuzzelli; y a Leonardo Orlando, exdirector del SRI, para que acudan a Manabí a declarar. “A Mariano Zambrano se lo considera entre los 30 ecuatorianos más ricos del país. Yo quisiera que todos los manabitas creciéramos (económicamente) así, a pesar del terremoto, chikungunya y más”.

“En Manabí no hubo elecciones, hubo selecciones. Vas tú, vas tú y vas tú como asambleístas. De que Mariano Zambrano le ha hecho daño a mi provincia, lo ha hecho. Se perdió el hospital y no dijo nada. Se perdió el puerto y no dijo nada”, cuestionó.

Cabe recordar que, a inicios de esta semana, la Contraloría emitió un informe donde determinó, al menos, 13 irregularidades en la contratación, ejecución y fiscalización de obras en el sector de la Manga del Cura. Tras esto, el contralor subrogante, Pablo Celi, anunció que procedieron a predeterminar sanciones de tipo administrativo (destitución del cargo), civil e indicios de responsabilidad penal en contra del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, quien tendrá 30 días para presentar sus descargos y posteriormente la Contraloría confirmará o no su destitución. (JPM)

Fuentes: Pública FM – Ecuadorinmediato.com