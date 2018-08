Hernán "Bolillo" Gómez vuelve a la Tri

Dt Colombiano fue presentado hoy, 01 de agosto por la Federación Ecuatoriana de Fútbol Hernán "Bolillo" Gómez fue presentado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol como el nuevo director técnico de la selección de fútbol. La incorporación del "Bolillo" al banquillo de Ecuador se da luego de su participación en el Mundial Rusia 2018, donde dirigió a Panamá, selección a la que llevó a su primera cita mundialista.

“Sí he tenido opciones de ir a otros países pero para mí esta es una ilusión. La llegada mía no es improvisada. Yo siento un apoyo total en todos los aspectos para mi trabajo, me reuní con varias personas importantes del futbol. Yo escogí venir a trabajar en Ecuador, no porque no tenía a nadie más, no le voy a regalar nada a nadie y poder llevar a Ecuador al mundial de Qatar”, aseguró

Gómez aseguró que la Federación fue asesorada por muchas personas y por eso tomaron la decisión de hablar con el director técnico. El nuevo estratega llegó anoche a Guayaquil, a las 00h10, tras sufrir un retraso en su vuelo desde Colombia.

“Estoy muy contento de estar acá en mi casa este fue un lugar que nunca olvide y siempre pensé que sería un país a donde regresaría. Tengo fe y confianza que unidos vamos a salir adelante. Las cosas se logran cuando hay unión, amor y sentido de pertenencia, hay cualquier cantidad de jugadores de fútbol hay que hacerlos buenas personas para que sean los mejores”.

Sobre la convocatoria de jugadores explicó que “nadie vendrá obligado a la selección, vienen los que sientan amor a la camiseta al país”. (BGV)

Fuente: Federación Ecuatoriana de Fútbol/ Ecuadorinmediato