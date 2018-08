Íñigo Salvador: "Me encontré con que hay bandos dentro de Procuraduría General del Estado"

A su criterio, PGE no logró sustraerse a polarización que vivió el país años atrás, sin embargo, reiteró que tratará de cohesionar al personal y reiteró que su actuación será independiente El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, ratificó que su actuación dentro de la Procuraduría General del Estado (PGE) será completamente independiente y el trabajo será técnico-jurídico, alejado de lo político. En ese marco, señaló que tratará de acercarse más y cohesionar a quienes allí trabajen debido a que cuando llegó a la institución, se encontró con que había "bandos" debido a la polarización que hubo en el país en años pasados.

Sobre la evaluación que pidió a la Contraloría, el funcionario mencionó: “Creo que es simplemente una buena práctica gerencial. Llego a una institución que ha estado ‘gerenciada’ por una misma persona durante 10 años, tiempo en el que se crean lealtades o antipatías en el personal, se forman estilos, etc. Yo no quiero verme imitado, ni por esas lealtades ni por esos estilos de administración. Quiero saber en dónde piso”, comentó.

Por lo que aclaró que no pretende echar dudas sobre la labor de su antecesor, Diego García, simplemente quiere conocer “en dónde pisa”, trazar una línea de base para saber en dónde tiene que aplicar correctivos y cómo realizar mejor un trabajo que se ha hecho bien en caso de haberse realizado correctamente.

“No me gusta llegar y decir que aquí todo se hizo mal. Creo que ese ha sido uno de los males de nuestro país. La Procuraduría siempre ha sido una institución seria, prestigiosa, está cumpliendo 90 años de existencia, nació con la Revolución Juliana como reacción a una forma de hacer las cosas en el país”, mencionó.

Informó también que ha pedido a la auditoría de la Procuraduría interna que dé los pasos correspondientes para solicitar el examen especial a la Contraloría. “Veamos qué pasa porque de ese examen resultarán productos que me permitirán abordar los temas que, seguramente serán de interés. Por ejemplo, si se está contratando bien a los estudios jurídicos internacionales que defienden bien los intereses del Ecuador, o si se están siguiendo los procesos adecuados en la contratación del personal”.

Salvador reiteró que su accionar será independiente pese a haber sido parte de una terna enviada por el presidente Lenín Moreno. Por ello, explicó, la forma en la que se debe hacer la designación está establecida en la Constitución “Yo creo que la independencia se la muestra en los hechos, pero con el Primer Mandatario no tengo una relación de amistad. Lo conozco, lo he saludado, él tuvo a bien poner mi nombre en esa terna y le agradezco mucho”.

Sin embargo, recordó que hubo otro filtro, que fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) en donde no hubo impugnaciones. “Eso me compromete con la ciudadanía para mantener una posición de independencia. Si yo soy el abogado del Estado y tengo que defender sus intereses, lo mínimo que tengo que hacer es mantener contacto con mi ‘cliente’, que es el Estado ecuatoriano, que es presidencialista, por lo que voy a mantener contacto con el Ejecutivo”.

A su criterio, la Procuraduría no logró sustraerse, a pesar de ser una entidad sumamente profesionalizada, a esa polarización que estuvo presente en la sociedad en los últimos tiempos. “Me he encontrado con que hay bandos dentro de la PGE. Es una pena porque el ambiente no es el mejor, pero sobre todo, me preocupa porque creo que la mejor forma de defender el interés público es teniendo un equipo cohesionado, que garantice el éxito de las funciones que realiza el organismo”.

“Ahí mi función va a ser una especie de psicoterapeuta externo. Me dicen, no me consta, que el anterior Procurador era una persona bastante lejana, que no se involucraba en un trato con la gente. Eso es totalmente opuesto a lo que es una buena práctica gerencial. Yo soy de temperamento social, a mí me gusta hablar con la gente”, reiteró.

Relató que le comentaron que al anterior titular de la entidad lo recibían en el subsuelo en el auto, lo subían en un ascensor bloqueado directamente al cuarto piso del edificio. “Yo he dado la orden de que no me bloqueen el ascensor porque si la gente va subiendo los pisos yo quiero ir saludando, conociéndoles, preguntándoles cosas”.

“Una de las primeras cosas que he hecho es llegar con un equipo mayor. Todos los directores nacionales y todos los coordinadores nacionales de fuera, gente de mi absoluta confianza. Afortunadamente, gracias a mis funciones anteriores, tengo dos canteras magníficas: la Universidad Católica y gente con la que me topado durante mi ejercicio profesional como abogado”, mencionó.

Confesó, finalmente, que una de las razones que le llevó a aceptar que su nombre esté propuesto en la terna enviada por la Función Ejecutiva es que si lleva adelante una labor eminentemente técnico-jurídica en la Procuraduría, las connotaciones políticas quedan a un lado. “Si esa posición jurídica tiene una connotación política la tendrá según la opinión de quien la esté considerando. Yo voy allá a hacer un papel estrictamente técnico, no tengo ningún impulso político, no tengo ningún interés a futuro. Yo vengo 4 años a hacer el papel que la Constitución y la ley me imponen”. (JPM)

