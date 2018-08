Papa Francisco, preocupado por persecución de la justicia contra Rafael Correa

Durante audiencia privada se refirió al caso del ex Mandatario ecuatoriano El Papa Francisco, durante una audiencia privada a líderes argentinos, se refirió a la situación que vive el ex Presidente del Ecuador, Rafael Correa, en el campo legal, precisando que el ex Mandatario, así como Lula da Silva, serían víctimas de una "aparente tendencia continental guiada por Estados Unidos para suprimir ese tipo de liderazgos".