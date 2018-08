Acción de protección de Patricio Rivera fue negada

Juez no aceptó demanda por supuesta violación de cesarlo anticipadamente como Superintendente de Economía Popular y Solidaria El juez Luis Labre no aceptó la demanda de acción de protección presentada por Patricio Rivera, exsuperintendente de Economía Popular y Solidaria (SEPS), por una supuesta violación del debido proceso en la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) de cesarlo anticipadamente en sus funciones. La sentencia, emitida este 30 de julio, reconoce que no existió tal vulneración en la decisión del Consejo.