"Capitán Escudo", primer superhéroe ecuatoriano, llega a salas de cine (AUDIO)

Audio BETO VALENCIA, DIRECTOR DE CAPITÁN ESCUDO



Audiovisual relata orígenes del personaje, que protege al país de grandes injusticias El superhéroe ecuatoriano Capitán Escudo pasa a la pantalla grande, luego de contar por 12 años sus historias en comics. El cortometraje de 18 minutos se estrenó el sábado 28 de julio en las salas del cine Ocho y Medio de Quito, con el nombre de "Capitán Escudo el origen del héroe tricolor". El audiovisual relata los orígenes de este personaje, y los acontecimientos que llevaron a un héroe común, como lo es bombero, a convertirse en un superhéroe místico que trata de resolver los problemas más complejos del Ecuador.

Beto Valencia, uno de los directores del cortometraje, comenta que en este proyecto se involucraron durante dos años y medio más de 20 personas, entre músicos, ilustradores, guionistas, post-productores, animadores, y actores para colaborar con la voz de los personajes.

"Ha sido un trabajo arduo, pero muy gratificante porque era un sueño que teníamos desde hace muchos años, con Diego Catillo, quien es el otro director del cortometraje. Somos parte del grupo creativo que ha tenido el Capitán Escudo desde sus inicios. También ha sido un sueño de los fanáticos, los niños y niñas que lo siguen en todo el país han demandado verlo en la pantalla grande", comentó Beto.

Menciona que el Capitán Escudo se dio a conocer como un personaje cómico de la revista Elé, el cual luchaba contra los villanos que representan los problemas del país.

"Una de las cosas que hace diferente a este superhéroe de otros es que el tipo de villanos a los que se enfrenta, representan siempre problemáticas cotidianas que te puedes encontrar en una ciudad o en un país, como por ejemplo: la impuntualidad, la pereza, el derroche de recursos, el ruido de las calles. Hasta villanos más complicados, como la injusticia, la violencia, la corrupción. Todas estas problemáticas que hay en la sociedad y que los niños las pueden ver día a día en la calle o en sus casas", explicó el director del cortometraje.

En su primera aparición, el Capitán Escudo era un personaje pintoresco, su traje le quedaba grande y lo usaba por el “Día del Escudo” que se celebra el 31 de octubre, la misma fecha de Halloween.

"En un proceso creativo con el equipo decidimos hacer una tira cómica de una persona que se disfraza de Escudo Nacional para festejar Halloween. Una vez que el personaje apareció disfrazado, nos grustó y pensamos que tenía un potencial enorme para convertirse en superhéroe, entonces nos metimos en un trabajo creativo de explorar más, y de convertir a eso que en un inicio solo era una persona disfrazada de escudo, a ser un superhéroe y a enfrentarse a su primer villano, que fue Coima, un chico que sobornaba a la gente para obtener cosas", indicó Beto.

El traje el personaje se fue modificando paulatinamente de la misma manera en la que se cambiaron sus villanos y su historia.

"Lo interesante de la creación de los superhéroes es que su universo tiene que ir evolucionando todo el tiempo porque los fanáticos quieren ver más. Hay muchos seguidores del Capitán Escudo que eran niños cuando lo conocieron y ahora son padres de familia, entonces a medida que vas creciendo demandas otro tipo de aventuras, de situaciones, de villanos", dijo.

Agregó que la evolución del personaje también se refleja en la revista donde se dio a conocer, pues con el paso de los años han aumentado el número de páginas que tiene el superhéroe.

"Ha tenido una evolución enorme porque empezó con una página en una revista, y ahora tiene 14 páginas. Además, El Capitán Escudo ha salido de la revista y ahora tiene sus propios libros de aventuras, sus propios comics para diferentes públicos, hay comics para niños más pequeños que están recién empezando a conocer al superhéroe, pero también hay libros de comics con situaciones más complicadas y aventuras más complejas para seguidores que ya son adolescentes y adultos".

Destacó además, que los creadores del cortometraje y el personal que ha colaborado, son todos ecuatorianos, y han realizado sus estudios en el país.

"La industria de animación en el Ecuador siempre ha estado limitada para el spot publicitario. Si querías ser animador, lo más probable es que el único espacio que tenías en ese momento era hacer publicidad y tus proyectos propios. Desde hace unos cinco años la industria de animación en el Ecuador ha tenido un salto enorme, con mucha gente talentosa que ha estado buscando ir más allá de la publicidad tradicional, y han empezado a contar sus propias historias, con sus propios personajes", señaló Beto.

Resalta que la industria de la animación en el Ecuador está creciendo, y le brinda oportunidades de trabajo a muchas personas.

"Hay muchos amigos de la industria de la animación que han podido hacer sus cortometrajes y han salido del país y recibido reconocimientos. En este mundo la gente cada vez está más digitalizada, cada vez consume más audiovisual, ahí se abre una gran oportunidad para quienes hacemos animación, es una industria que necesita más apoyo porque puede generar muchos recursos para el país".

Al referirse a las críticas sobre los superhéroes, menciona que, "en el universo de los superhéroes siempre hay comparaciones, hay gente que cree que uno se parece a otro, es algo a lo que estamos acostumbrados quienes estamos inmersos en el mundo del comic".

"Lo interesante para el público es que el cortometraje cuenta lo que no habíamos contado en más de una década, que es el orígen del superhéroe. Se ha enfrentado a más de 50 villanos, hay más de 50 comics en estos últimos 12 años, pero nadie sabía cómo el Capitán Escudo se hizo superhéroe", agregó.

En su nueva etapa, el 'Capi', como le dicen de cariño al personaje, luce completamente renovado, con un traje mucho más estilizado y con nuevas herramientas tecnológicas que le permiten hacerle frente a la Liga de la Maldad.

"El lanzamiento fue muy bonito, se nos agotaron las entradas dos días antes del estreno, tuvimos que abrir nuevas funciones porque estaba previsto solo en la mañana, pero hicimos un par de funciones en la tarde, que también se llenaron y eso nos motivó para abrir más. El próximo fin de semana también estaremos en el Ocho y Medio con funciones el sábado en la mañana y el domingo en la tarde", dijo.

"En el lanzamiento, los niños nos dijeron qué les gustó y lo que no, si les gustó la voz porque es la primera vez que lo escucharon hablar y ese fue todo un trabajo de encontrar el actor correcto, la voz correcta. Llegaron alrededor de 1.500 personas el sábado, fue una fiesta para el superhéroe tricolor".

En el cortometraje se muestran elementos propios del país como la selva, los animales, el sol de piedra, el cóndor que se posa en el nuevo héroe para ayudarlo en sus batallas.

"Muchos niños llegaron con el disfraz del Capitán Escudo porque no es complicado, y cada uno usa su creatividad. Algunos compran una bandera y se la ponen de capa, hay padres que mandan a coser el disfraz. Pienso que la parte más difícil de hacer y la más divertida es su casco porque tiene una cabeza de Cóndor y unas alas, entonces ahí hay un trabajo manual que hacer pero en realidad son iniciativas propias de los fanáticos", comentó.

"El personaje ha evolucionado mucho, en sus orígenes el cóndor que tiene en la cabeza tenía vida, entonces se podía mover, no hablaba pero tenía sus gestos, se emocionaba o se asustaba. Después de 12 años no desapareció, sino que se transformó en un Cóndor de metal, entonces hay dos etapas del superhéroe, uno con el cóndor vivo y la otra que está sin vida. También los fanáticos se dividen entre los que les gusta el cóndor vivo y el que no tiene vida", acotó.

Beto Valencia manifiesta que tienen un compromiso con niños y niñas que son fanáticos y están en el resto de ciudades, pues tienen seguidores de Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra, entre otras ciudades, en donde quieren proyectar el cortometraje.

"Lo han esperado casi 5 años porque cuando iniciamos lo queríamos hacer en la técnica 3D, pero por varias razones fue difícil y tomamos la decisión de hacerlo en 2D y esa etapa es la que nos tomó dos años y medio", dijo.

"Una de las razones de cambiar de 3D a 2D es por los fondos que necesitábamos para concluir. Cuando empezamos habíamos ganados los Fondos Concursables del CNCine en el 2013, pero en el 2016 cuando estábamos a mitad del proyecto hubo la crisis en el país y algunos fondos que teníamos comprometidos para la realización del cortometraje en 3D fueron cancelados y nos impidieron continuar con esa técnica, que es mucho más compleja, involucra más gente y es más costosa. Entonces tomamos la decisión de retrasar el lanzamiento, que nos hubiera tomado 5 o 6 años más, o cambiar la técnica en 2D y tratar de resolverlo en dos años, que es una decisión de la que estamos contentos porque para los niños se parece más al comic de la revista. Fue un cambio para mejor, hicimos el lanzamiento en Quito, pero esperamos pronto poder confirmar fechas en otras ciudades para que los fanáticos del resto del país puedan ver", concluyó.

El cortometraje se presentará el próximo fin de semana con dos funciones en el cine Ocho y Medio: el sábado 4 agosto a las 11h00 y 14h00; y el domingo 5 agosto a las 14h00 y 16h00.

Fuente: Ecuador Inmediato