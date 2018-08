Rafael Correa será convocado a comparecer en Comisión de caso Gabela, confirma Sebastián Palacios (AUDIO)

Audio Julio 31 - Sebastián Palacios



Asambleísta reiteró que su versión es muy importante, así como también lo será la presencia de perito Roberto Meza y exsecretaria de Comité Interinstitucional, Cecilia Paola Carrera Varios exministros de Estado han acudido hasta la Comisión Ocasional que analiza el caso del asesinato del exgeneral de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela. La mesa legislativa, según anunció el asambleísta Sebastián Palacios, recibirá en el mes de agosto al perito argentino, Roberto Meza, pero también espera la comparecencia de la exsecretaria del Comité Interinstitucional, Cecilia Paola Carrera, y del expresidente de la República, Rafael Correa.

Con respecto a lo anunciado por el presidente de la República, Lenín Moreno, de que se levante la confidencialidad del contrato de la investigación del caso. Ante esto, el legislador de SUMA manifestó su satisfacción ante estos actos debido a que consideró que cualquier acción que los guíe hacia encontrar la verdad en este caso va a ser positiva.

“Sabemos que un limitante permanente, durante todo este proceso, ha sido las cláusulas de confidencialidad que establece el contrato que hizo el Ministerio de Justicia con el perito Roberto Meza. Es un limitante porque allí se establecen ciertas prohibiciones para que el perito, después de haber entregado los productos, pueda informar sobre los detalles de su trabajo”, comentó.

En esta línea, recordó que lo que ha dicho Meza es que lo que puede confirmar es que hubo tres productos, siendo el segundo de ellos el que hacía una conclusión que derivaba en la elaboración del tercero. Sin embargo, no podía comentar sobre nombres o más detalles del tema por la cláusula de confidencialidad antes mencionada.

Sobre las diferentes comparecencias de los exministros y exfuncionarios que han sido mencionados en este caso, el asambleísta Palacios indicó que sí ha existido importante información aportada. Sin embargo, señaló que hay dos limitantes: que el asesinato de Jorge Gabela fue hace alrededor de 8 años, y el proceso investigativo que se lleva a cabo por parte de la Fiscalía.

“Durante este tiempo han pasado estos muchos ministros dentro del Comité Interinstitucional y, como han pasado varios años, ante las preguntas que hemos hecho en la Comisión, nos han dicho que no recuerdan bien lo que pasó, por lo que no son completamente asertivos en sus respuestas”, explicó.

Por otro lado, manifestó, el proceso de indagación previa que se lleva a cabo en la Fiscalía hace que las versiones que hayan dado a este organismo no pueden ser divulgadas porque se estaría vulnerando estas acciones. “Entonces, en algunos casos, las respuestas han ido en el sentido de que no pueden responder porque eso ya lo dijo en la Fiscalía”.

Ante esos limitantes, dijo, lo que han buscado desde la mesa legislativa es hacer preguntas que vayan en torno a una respuesta de Sí o No. “Por ejemplo, ayer al ministro (César) Navas yo le consulté si es que conocía de la existencia de un tercer producto en la investigación y en el peritaje de Roberto Meza y su respuesta fue que no, que no conocía sobre aquello y que de lo que sabía era que había un informe general del perito, pero no un tercer producto”.

“Eso no coincide con lo que nos han dicho otros exministros, que han venido a la Comisión y que nos han afirmado que, efectivamente, existía un tercer producto. Esa falta de coincidencia en algunas de las versiones va a ser que nuestro informe contengan estos temas”, mencionó.

Otra de las preguntas que se les ha hecho es que ¿por qué razón, si el segundo producto contiene la sumilla y la firma de responsabilidad de Meza, se establece una conclusión en la que dice que el móvil del asesinato obedece a delincuencia organizada y que, por lo tanto se procederá con la siguiente etapa y no existía? Y es que esa etapa se refiere a la elaboración de un tercer producto.

“La falta de coincidencia se da cuando, al revisar el informe final del Comité Interinstitucional, se concluye que el móvil no obedece a delincuencia organizada sino a delincuencia común. Por eso es importante que se desclasifique la información, que se levante la reserva y la confidencialidad del contrato, específicamente, para que el perito Meza, finalmente, pueda decir la verdad y los detalles”, manifestó.

En cuanto a la propuesta de su compañero de comisión, el legislador Ángel Gende, sobre plantear la realización de un nuevo informe por parte de Meza sobre el caso, Sebastián Palacios aseveró que es prematuro debatir aquello que podría ser una conclusión hacia el final de los 90 días de trabajo de la mesa.

“Sin embargo, es una salida, es una posibilidad. Lo que sí hay que dejar claro es que no sería la Asamblea porque no tiene una partida presupuestaria para contratar peritajes y consultorías en ese sentido. Lo que sí podríamos hacer como Comisión es solicitar, ya sea al Presidente de la República o al Ministerio de Justicia, que hagan una contratación de un nuevo peritaje para esclarecer todos las dudas que quedarían”, expresó.

La idea de pedir un nuevo informe, detalló, estaba ligada a que el perito no podía dar mucha información por la cláusula de confidencialidad del contrato, por lo que hay que ver qué efectos tiene lo anunciado por el Presidente. “Ahora que ya no serían aplicables estas cláusulas, el perito tendrá la posibilidad de dar mucha más información y podría llevarnos a dar conclusiones mucho más acertadas”.

Según Sebastián Palacios, la disposición de Moreno sobre la confidencialidad del contrato debe ser de inmediato cumplimiento. “Esta disposición debe ser asumida cuanto antes por parte del Ministerio de Justicia y estaremos muy atentos y haremos el seguimiento del caso para que así sea”.

Con respecto a las convocatorias a comparecencias a exfuncionarios, el asambleísta recordó que en la segunda sesión de la mesa legislativa pidió que se llame al expresidente Rafael Correa para conocer su versión sobre el caso. Comentó que el día de ayer reiteró su pedido y el presidente de la Comisión, César Litardo, se comprometió en oficiar la solicitud.

“Es muy importante su presencia porque el Exmandatario firmó el decreto ejecutivo 1317, del 2 de octubre del 2012, que establecía la creación del Comité Interinstitucional y que decía claramente que cuando este organismo termine sus funciones deberá presentar un informe final al Presidente de la República. Algunos de los exministros que han comparecido han aceptado que el Expresidente conoció sobre los detalles de este informe, mientras que, él (Correa) ha dicho que no tiene claro el tema. Por lo tanto, es importante llamarlo”, insistió.

En este sentido, Palacios añadió: “El Presidente de la Comisión se comprometió a, inmediatamente, oficiar para que el Exjefe de Estado pueda acudir. Si es que viene o no viene ya no será responsabilidad de la mesa legislativa. Nuestra responsabilidad es llamar y si es que no acude, la ciudadanía tomará su propio criterio”.

Aclaró que no se está pidiendo que la comparecencia de Rafael Correa sea presencial, sino que lo importante es conocer su versión. “Si es que se da personalmente o a través de una videoconferencia creo que es irrelevante, lo interesante es escuchar si se dio cumplimiento al decreto; si es que sí se cumplió, que nos diga qué contenía ese informe final, cómo estaba armado; y preguntar por qué razón no lo hizo público”.

Palacios reiteró que se seguirá analizando toda la documentación a más de solicitar otra información que no reposa en la Asamblea, como algunas actas de reuniones del Comité Interinstitucional. También continuarán recibiendo a exministros y exfuncionarios, entre ellos a quien fue la Secretaria de este Comité (Cecilia Paola Carrera), quien fue la única que siempre se mantuvo allí y que no cambió,

Asimismo, dijo, se ha pedido recibir a Roberto Meza. “Entiendo que ha habido comunicaciones desde la Presidencia de la Comisión con el perito y ha dicho que en el mes de agosto, aproximadamente entre el 12 y 18 de ese mes, estará en el país y será muy importante contar con su presencia, más aún ahora, que el Primer Mandatario ecuatoriano ha dispuesto que se levante la confidencialidad del contrato con el experto”. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com