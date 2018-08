Reformar Código Financiero para devolver dinero a afectados por cierre de cooperativas, plantea CREO

Se podrá viabilizar este objetivo para, al menos, 95% de los más de 23.000 perjudicados, aseguró asambleísta Esteban Bernal El asambleísta de CREO, Esteban Bernal, plantea reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero para viabilizar la devolución de dinero a, por lo menos el 95% de los más de 23.000 afectados por el cierre de 314 cooperativas financieras. En este marco, el legislador indicó que, según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria son ese número de compañías las que se encuentran en proceso de liquidación.

“Eso nos va a permitir, con la reforma al artículo 316, nivelar, al menos, US$5 millones de dólares que se encuentran, en este momento, enquistados en los proceso de liquidación y en la Corporación de Depósitos de Seguros (COSEDE)”, explicó.

Según dijo, estos dineros no se han cobrado porque ha habido gente que, a lo largo de estos años, no ha reclamado los recursos y los seguros han pagado a las liquidaciones. Pero además, hay otros que no han sido reclamados porque no pueden justificar su procedencia, por lo que no pueden facilitar su acreencia.

La segunda reforma, mencionó, es al artículo 312, que va a permitir que se conforme un fideicomiso común. Con ambas modificaciones se podrán generar alrededor de US$90 millones de dólares para pagar a 6.100 familias perjudicadas por el cierre de las cooperativas.

“Se va a poder reclamar recursos, tanto de los depósitos no reclamados cuanto de los activos, pagarés financieros, cuentas por cobrar; que deberían ir a un fideicomiso y permitir generar más liquidez suficiente para pagar a alrededor del 97% de los perjudicados que, a la fecha, mantiene el país en este tema”, dijo. (JPM)

Fuentes: Sonorama – Twitter CREO

