Consejero Santiago Cuesta: "Lenín es un héroe nacional porque nos liberó" de Correa y Glas

"No creo que haya izquierda o derecha dentro del gabinete", aseguró El consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, considera que el Presidente de la República, Lenín Moreno, es un "héroe nacional" pues, según dijo, "liberó" al país del ex Mandatario Rafael Correa y del ex Vicepresidente, Jorge Glas. "No confundan la amabilidad con falta de carácter", aseguró el colaborador del Primer Mandatario.