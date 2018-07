EE.UU. destina dinero a medios ecuatorianos para campaña contra Assange, revela madre de australiano

"Se ha ejercido una enorme presión política y financiera sobre Ecuador para expulsarlo", añade Christine Assange, madre del editor de WikiLeaks, Julián Assange, en entrevista con el sitio web World Socialist, reveló que 4 meses no ha hablado con su hijo tras la restricción del Gobierno ecuatoriano de que el australiano no se comunicara con el mundo exterior. Assange, además, reveló que "una gran cantidad de dinero estadounidense se ha ido a las secciones de los medios en Ecuador para intensificar la campaña contra Julián" y citó la "enorme presión política y financiera" que estaría viviendo Ecuador para expulsar a Assange de la Embajada nacional en Londres.

Precisó, asimismo, que “Estados Unidos siempre ha interferido en las elecciones ecuatorianas, como lo ha hecho en otros 81 países del mundo”.

“Esa es la ironía y el cinismo del gobierno de los Estados Unidos cuando habla de personas que interfieren en sus elecciones. La gente común de Ecuador no está feliz con todo esto. Cuando estaba allí, la gente se acercaba a mí en las calles y me decía que amaba a WikiLeaks y que apoyaba a mi hijo”, informó.

Sostuvo, además, que “una gran cantidad de dinero estadounidense se ha ido a las secciones de los medios en Ecuador para intensificar la campaña contra Julián”.

“Sabemos que la CIA se infiltra en todos los niveles de la sociedad: los medios, los círculos políticos, los círculos empresariales, los grupos de derechos humanos, las universidades, los grupos de estudiantes”, precisó y citó al libro “Inside the Company” del ex agente de la CIA Philip Agee, en donde expone las operaciones de la CIA y sus métodos para derrocar gobiernos, alterar elecciones o cambiar políticas a favor de Estados Unidos.

Para Assange, “Washington le teme a WikiLeaks”. Indicó, además, que este sitio es diferente de otras organizaciones en que expone en masa y lo hace con el fin de revelar la estructura global de la corrupción.

“No se trata solo de políticos corruptos individuales sino de una intrincada red que abarca desde contratistas de defensa, sus vínculos con políticos, con Hollywood y los medios de comunicación, y así sucesivamente. Es por eso que Julián es tan perseguido. Él descubrió toda la estructura, no solo una o dos personas”, explicó.

Detalló, asimismo, que WikiLeaks proporciona un vehículo para los ciudadanos que quieren advertir a otros ciudadanos sobre lo que realmente está sucediendo en el mundo.

“WikiLeaks tiene un registro de 12 años de precisión en sus exposiciones, dijo, así también el sitio y Assange han “involucrado a aquellos que toman sus privilegios de las posiciones de poder -los artistas bien remunerados, los medios corporativos y demás- y que denuncian a Julián”.

“Entonces la gente que está observando de cerca está comenzando a ver este tipo de operaciones y las causas subyacentes de la miseria del mundo. Esa verdad se está dando a través de WikiLeaks y, como dice Julián, no puedes arreglar nada si no sabes cuál es la causa. Es un ejercicio de curita para enviar dinero a una aldea africana para ciertas cosas que necesitan, por ejemplo, cuando los motivos de su pobreza no están expuestos. Puede hacerte sentir bien, pero no resuelve el problema”, dijo.

Al ser consultada sobre la afirmación de Estados Unidos de que Assange sería un agente ruso, Assange respondió: “Dijeron eso sobre Nelson Mandela”.

“Hay dos maneras de destruir a alguien en la vida pública y política: acusar a alguien de acusaciones sexuales y de ser un agente comunista, o en el término de hoy "la marioneta de Putin". Esto ha durado años y años. Ha habido muchos intentos serios de incriminar a Julián, pero estos han sido expuestos. Hay muchas tácticas sucias y sucias que se usan contra mi hijo porque ha revelado al mundo entero que los emperadores no tienen ropa”, insistió.

En cuanto a la situación legal que enfrenta Julián Assange y las consecuencias políticas si se cierra WikiLeaks, la madre del fundador de WikiLeaks, recalcó que “el verdadero peligro es que si Julián es desalojado”.

“Estados Unidos lo enjuiciará por falsas acusaciones. No creemos que el Reino Unido permita un trato justo o justo a mi hijo. El tratado de extradición entre el Reino Unido y los Estados Unidos es desigual. Si el Reino Unido quiere a alguien de los Estados Unidos, debe proporcionar pruebas, un caso prima facie. Estados Unidos, sin embargo, no tiene que proporcionar un caso prima facie para extraer a alguien del Reino Unido. Es una situación muy peligrosa”, indicó.

“Julián se enfrenta a procesos ilegales y antidemocráticos en todo momento”, añadió e indicó que “Estados Unidos está decidido a atraparlo”.

“Podrían encarcelarlo durante años y ni siquiera lo podrían enjuiciar. Obama mantuvo Guantánamo abierto, después de haber prometido cerrarlo previamente. Si persiguen a Julián bajo la Ley de Espionaje de 1917, podrían ejecutarlo”, advirtió.

Para leer el reporte completo en inglés de la entrevista haga click aquí

Con información del sitio web World Socialist y Ecuadorinmediato

