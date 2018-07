LA HORA (Quito) El Gobierno de Ecuador exhorta a los jóvenes para que no esperen trabajo en el sector público

Lenín Moreno invita a ejercer el emprendimiento y señaló que ya no hay vacantes en el Estado "El sector público ya no da para empleo fijo. Ya no tenemos donde meter gente. O sea, si alguna persona tiene la expectativa de trabajar en el Estado, me temo mucho que lo voy a desanimar. En cambio, sí tenemos recursos y dinero para darles, mediante el Banco del Estado, para que puedan emprender". Así, el presidente Lenín Moreno, hizo un llamado a los jóvenes del país a que se conviertan en el principal motor de la economía a través de sus iniciativas productivas.