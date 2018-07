Ciudadanos en contra de minería en Río Blanco se mantienen en vigilia a espera de sentencia de Corte Provincial

Ecuarunari anunció una movilización si no se suspenden Ciudadanos y gremios en contra de la minería y a favor de proteger las fuentes de agua en el parque nacional de "El Cajas", se encuentran en vigilia a afuera de la Corte Provincial del Azuay en espera de la sentencia que la entidad emita sobre la suspensión de actividades en el precio Río Blanco. Yaku Pérez, abogado de las comunidades del Molleturo, aseguró que si la sentencia es a favor de la minera se convocará a una movilización.

Desde la mañana de hoy, 30 de julio varias personas se han apostado en las afueras de la corte con pancartas que dicen “Río Blanco resiste”, “somos agua carajo”, “Oiga mire vea el 22% del territorio de Cuenca concesioando”, “los jueces Edgar Morocho, Rosa Zhindón, Aura Piedad, también tomán Agua” y demás están en sitio donde están apostados los manifestantes.

Asimismo se anunció que a las 16h00 se presentó más amicus curiae a favor de la suspensión del proyecto minero en la Corte. El pasado lunes 13 de julio se realizó la audiencia de apelación a la suspensión de actividades de la concesión minera. En esta el ministerio de Minería y la Procuraduría General presentaron sus alegatos en la apelación.

Por su parte, el viceministro de Minería, Henry Troya aseguró que en la zona de influencia de Río Blanco no hay comunidades indígenas, esto ya que las comunidades que viven en esta zona aseguraron que no se hizo la consulta previa a las mismas sobre si aprobaban o no el proyecto minero en esta zona. Se espera que en las próximas horas o días ya se conozca la sentencia de la Corte. (BGV)

Fuente: Twitter Yaku Pérez/ Telediario/ Ecuadorinmediato