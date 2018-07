Andrés Aráuz: Alcance a veto de Ley de Fomento no tendría "aval de abogados del presidente" (AUDIO)

Audio Julio 30 - Andrés Aráuz



"Por eso tiene tan pobre redacción, estilo y cometimiento de esa fallas, que se acercan a un delito penal", afirmó El exministro coordinador de Talento Humano, Andrés Aráuz, explicó que el alcance al veto parcial del presidente Moreno a la Ley de Fomento Productivo tiene varias presuntas irregularidades. Entre ellas, que el documento no tiene número de oficio; es decir, no se registra salida de dicho documento desde la Presidencia de la República. Explicó que "este número es una señal de que pasó por los procesos internos de la elaboración de documentos en la Presidencia de la República y todos los anteriores números de oficio hacían referencia a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, y este no lo tiene. Quiere decir que no tiene el aval de los mismo abogados del presidente".