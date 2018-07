Caso Gabela: "Exministros no se acuerdan" de sus acciones y decisiones, critica Patricia Ochoa

Abogado Ramiro Román reiteró que expresidente Rafael Correa debe regresar al país para dar explicaciones "El denominador común de los que han sido ministros, subsecretarios y funcionarios es que no recuerdan nada", criticó Patricia Ochoa, viuda del exgeneral de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela. Junto a ella, su abogado, Ramiro Román, insistió en que la presencia del expresidente de la República, Rafael Correa, es necesaria en el país para que responda dentro de la investigación del caso.

“Miguel Carvajal no recuerda, por ejemplo, que en julio del 2012 en la reunión con el señor Presidente de la República, estuvo él presente junto con la señora Johanna Pesántez, José Serrano, y Homero Arellano. No recuerda, siquiera, que estuvo en esa reunión”, criticó.

Además, según Ochoa, Carvajal tomó el informe de la India sobre los helicópteros DHRUV y el primer accidente, que fue por saturación del cíclico, más no por falla humana. “Es sorprendente que hechos tan relevantes, los señores ministros, funcionarios públicos, subsecretarios; no se acuerden”.

Reiteró que Lenin Lara, exministro de Justicia, ya confirmó la existencia del tercer producto del caso, por lo que el Expresidente debería acudir a la Fiscalía, en Ecuador, para dar su versión. “Él tiene que venir y responder qué pasó, qué hizo con el informe y sus funcionarios también deben responder”.

“Los funcionarios del Estado, cualquier función que hayan tenido, tienen que responder: por acciones u omisiones. Eso es lo que dice la ley. El Expresidente nunca se acordó de la Fiscalía General por eso hay que preguntar a los del Comité Interinstitucional. En ese entonces el señor (Galo) Chiriboga manifestó que había visto delincuencia común y que no tenía que intervenir”, lamentó, de su lado, Ramiro Román.

Por lo que aseguró que lo que habría que preguntar es qué acciones iniciaron sobre los presuntos autores intelectuales y el móvil, que fue la compra de los helicópteros DRHUV, según el informe del perito argentino, Roberto Meza. “Esa parte nunca investigó la Fiscalía y nunca le interesó investigar”.

“Desde mi punto de vista, es acto de omisión no acordarse, no comparecer, cuando no se hace lo que se tiene que hacer en su función. En esa parte, si es que la Fiscalía no convoca al expresidente Correa, es problema de la Fiscalía. Pero la familia ha dicho que eso es lo que se debería hacer y que comparezca directamente en Ecuador”, comentó.

Según Román, Correa es responsable porque fue quien firmó el decreto y conformó el Comité Interinstitucional, recibió a Jorge Gabela en vida, y a su esposa Patricia Ochoa; cuando asesinaron al general. También fue quien recibió el informe del perito Meza. “Él sabe todo, ¿qué ha hecho sobre eso?”. (JPM)

