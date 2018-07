Eduardo Mangas no llegó a Fiscalía a rendir versión por sus audios filtrados

CREO anunció que pedirá que Exsecretario de Presidencia sea llamado nuevamente a dar su testimonio El exsecretario de la Presidencia, Eduardo Mangas, fue convocado a rendir versión dentro del caso que investiga la filtración de sus audios, en los cuales el exfuncionario habla sobre las elecciones presidenciales recientes y el uso de recursos públicos de la Cancillería. El presidente nacional de CREO, César Monge, reiteró que pedirán a la Fiscalía General del Estado (FGE) que nuevamente llame a dar testimonio al exfuncionario.

“El día de hoy, a pesar de ser llamado por la autoridad pública, el señor Eduardo Mangas no ha comparecido, no ha enviado ningún escrito, no ha dicho esta boca es mía, no ha dado la cara al país. Es importante que el Ecuador recuerde que las declaraciones del señor Mangas implican el cometimiento de una serie de ilícitos, de ilegalidades que, justamente, el país necesita que se aclare”, comentó en breves declaraciones a la prensa.

Posteriormente, en una serie de tuits, Monge indicó que existen una serie de cuestionantes que quieren hacerle al Exsecretario de la Presidencia, pero también van dirigidas al gobierno del presidente de la República, Lenín Moreno:

“Mangas revela en audio filtrado sobre que Alianza PAIS (AP) controlaba todas las instituciones de control del estado. Es decir controlaban el CNE. Queremos saber quiénes participaron en este acto ilícito, pues controlar al árbitro de la democracia y, por ende perpetrar un fraude, también es un delito.

Mangas revela que Alianza PAIS y "ellos" conocían de la corrupción de Jorge Glas y a pesar de aquello decidieron asociarse con un delincuente para llevarse la Presidencia d la República. Queremos saber ¿qué más sabían "ellos" de Glas que aún nosotros los ciudadanos no sabemos?

Mangas revela que el equipo de Lenín Moreno llegó a un acuerdo con la oposición para que esa “oposición” no atacara los hechos de corrupción de Glas. Queremos saber ¿quiénes fueron esos partidos políticos de "oposición" y las personas que aceptaron ser cómplices de la corrupción de AP?

Mangas revela que los funcionarios de Cancillería en Bélgica son pagados por el Gobierno de Moreno para asistirlo y atenderlo a Correa. Queremos saber ¿quiénes son estos empleados que lo sirven y quién decidió utilizar dineros públicos para ponerlos a servicio de Rafael Correa?

Mangas revela que la estrategia del Gobierno de Moreno fue adoptar una actitud pasiva contra la corrupción creando una Comisión para hacerle contrapeso a las denuncias ciudadanas. Queremos saber ¿quiénes participaron para evitar que se conocieran todos los hechos de corrupción de AP?

Si el Gobierno de Moreno sabía, como revela Mangas, que todas las denuncias de corrupción hechas por Villavicencio y otros eran ciertas, queremos saber ¿qué información que aún no se revela, la conocen los funcionarios de Moreno y quiénes son todos los responsables de esa corrupción?”.

César Monge acudió hasta la Fiscalía General acompañado del asambleísta Homero Castanier y su abogado Marcelo Dueñas. (JPM)

