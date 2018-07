REVELACIÓN: Rafael Correa asegura que su inclusión a caso Balda es una farsa, cuestionó veracidad de testimonio de Chicaiza (VIDEO)

Según primer mandatario el ex agente de SENAIN lo incluye sin poder probar sus acusaciones El expresidente de la República, Rafael Correa, por medio de sus redes sociales aseguró que la versión eficaz del ex agente Chicaiza, quién está recluido por el secuestro de Fernando Balda, es una farsa es un contra. Asimismo aseguró que el ex secretario de la SENAIN explicó "sobre cómo lo intentaron comprar para que me incrimine".