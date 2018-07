Jueza suspendida reveló que delegado de Diana Salazar le escribía para que "les colabore"

Explicó que le pidieron, en varias ocasiones, no excusarse del conocimiento del expediente judicial sobre el presunto lavado de activos en el que está involucrado Iván Espinel La jueza Paola Dávila, quien fue suspendida temporalmente por el presidente del Consejo de la Judicatura Marcelo Merlo, rechazó esta decisión, que según Merlo, lo resolvió debido a la denuncia hecha por Diana Salazar, titular de la UAFE. Dávila reveló "la directora nacional de la UAFE, quien a través de su delegado, Fabián Chávez, me ha escrito a mi línea telefónica, en algunas ocasiones, manifestándome que les colabore a la UAFE con el acto de no excusarme del conocimiento de la presente causa", puesto que ya existió, dice, un pedido puntual de los procesados para que la jueza Dávila se excuse del conocimiento de esta causa.