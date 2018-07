ANUNCIO: Presidente Moreno asegura que no permitirá que se oculte información en caso de periodistas asesinados

Secretario de Comunicación aseguró que primer mandatario pidió que se entregue toda la información que aporte al trabajo del equipo especial de CIDH Andrés Michelena, secretario de Comunicación, anunció que el presidente Lenín Moreno escuchando los reclamos de los familiares del equipo periodístico secuestrado sobre la información reservada entregada por el Estado, aseguró el Gobierno no permitirá que cualquiera instancia o intuición pública, así este comprometida en este proceso, esconda, oculte o deje de entregar cualquier tipo de información.

“No se escatimará, ni permitirá que ninguna institución, ni instancia pública oculte ningún tipo de información. Si la información que se ha entregado no ha sido completa y no inicia, ni aporta a la CIDH en un proceso transparente para saber que paso en este caso, no se permitirá que ninguna institución publica oculte bajo alguna excusa información”, aseguró Michelena que fueron las palabras del primer mandatario.

“Nosotros como Gobierno usamos que todo esto quede clarificado. Tomar en cuenta que esto no fue culpa del Estado, esto es un proceso al cual estamos combatiendo que es la narco delincuencia y obviamente todo lo paso en la frontera norte. Esto ha sido algo que ha afectado a todo el país y sus ciudadanos”, mencionó el titular de Comunicación.

Michelena recalcó, “el presidente Moreno ha dicho que el Gobierno no permitirá que cualquiera instancia o intuición pública, así este comprometida en este proceso, esconda, oculte o deje de entregar cualquier tipo de información que aporta al proceso de investigación del equipo especial de la CIDH”. (BGV)

Fuente: Ministerio de justicia/ Ecudorinmedi