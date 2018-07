Jefferson Pérez: Lo importante es que un niño vendedor de periódicos desafió estatus del olimpismo

Destacó que podrá ser recordado como un hombre transparente, que no recurrió al dopaje ni actuó en corrupción Este 26 julio, en 1996, se recuerda la hazaña histórica a nivel deportivo del atleta Jefferson Pérez, al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Ahora, para el marchista ecuatoriano no solo fue el tema de ganar una medalla olímpica, considera que lo importante es que "es el hecho de que un niño vendedor de periódicos se atrevió a desafiar el estatus del olimpismo".

Recordó que al momento de cruzar la meta, el momento de dejar su energía, “encontrar la paz espiritual de haber representado a mi nación, ciudad y provincia”.

Explicó que en los últimos Kilómetros, cuando emocionalmente y físicamente estaba desgastado, le vino la imagen de la calle “Larga” de Cuenca. “Estábamos a más de 6.000 km de Cuenca, pero en mi corazón tenía las imagines de mi ciudad”, afirmó Pérez al precisar que se necesita tener vínculos afectivos para los momentos más difíciles.

“Tengo la paz de que algún día mis hijos y mis nietos, cuando pasen por las calles, no le recuerden al Jefferson como el medallista, sino al Jefferson Pérez que probablemente quedó en segundo lugar en Beijín, pero que jamás tuvo problemas de corrupción, de dopaje, que jamás estuvo en entredicho que no he sido transparente”, anunció.

Explicó que desde lo político se pude contribuir a mejorar la ciudad, sin embargo, lamentó que exista algunas estructuras “tan tradicionales que no quieren romper con esos paradigmas de que ciudadanos de a pie puedan incursionar en este ámbito”.

“Es cierto que van a hablar mal de nosotros, querer destruir nuestro principios y valores, pero si nuestros espíritu es fuerte no importa la cantidad de cosas adversas que tengamos en contra”, acotó.

Por ello, pidió a la ciudadanía que se informen de mejor manera sobre los candidatos.

