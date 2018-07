No existen afectaciones en tarjetas de crédito de Banco Pichincha tras hackeo mundial

4 documentos fueron afectados, 3 están inactivos y 1 no presentó actividades inusuales Desde Banco Pichincha, se informó que el hackeo de tarjetas de crédito a nivel mundial que también afectó a la institución no tuvo mayores repercusiones. Según detallaron altos funcionarios a Ecuadorinmediato, 4 tarjetas de crédito fueron hackeadas, 3 de ellas inactivas y 1 que no reportó ningún problema.