Carlos Villacís: "No hay ninguna ruptura en fútbol ecuatoriano, relación con FEF y LigaPro es fluida"

Liga Profesional de Fútbol anunció que no participarán en Copa Ecuador Tras el anuncio de la Liga Profesional de Fútbol (LigaPro) de que no formarán parte de la Copa Ecuador que ha sido organizada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), su presidente Carlos Villacís aseguró que no hay ninguna ruptura en el fútbol ecuatoriano. Los clubes se mostraron inconformes por la "falta de información" y demás "acuerdos inconsultos" firmados por el organismo mayor.