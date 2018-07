MINTUR: Ya no se trata de campañas como ‘All You Need Is Ecuador’, sino de buscar nichos de mercado

Esta estrategia, según viceministro Carlos Larrea, potencializará turismo a nivel mundial El viceministro de Turismo, Carlos Larrea, destacó las cifras de crecimiento en cuanto a visitas de turistas extranjeros al país. Según dijo, la nueva estrategia ya no se trata de realizar grandes campañas como "All You Need Is Ecuador" mostrando al país generalmente, sino buscar nichos de mercado para potencializar el turismo a nivel mundial.