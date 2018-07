CAL negó pedido de juicio político contra exministro Carlos de la Torre

Además, no se dio trámite a la reconsideración de juicio político al exministro de Educación, Augusto Espinosa Este jueves 26 de julio el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) resolvió negar el juicio político contra el exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torres, presentado por la bancada de CREO, quienes consideraron que fue "ilegal" que el exministro haya tomado US$300 millones de la cuenta de reconstrucción de Manabí y Esmeraldas para gasto corriente. Sin embargo, según varios integrantes del CAL el uso de estos fondos no fue ilegal y por ello no dieron paso a la solicitud.