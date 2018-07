Jimmy Jairala: Asesores de Jaime Nebot "no le han dicho que hay un Guayaquil con necesidades"

Potencial candidato a Alcaldía se sintió aludido por declaraciones de burgomaestre durante sesión solemne Aunque no fue nombrado, Jimmy Jairala, quien sería candidato a la Alcaldía de Guayaquil, se sintió aludido por la declaración de Jaime Nebot, en la sesión solemne por los 483 años de fundación, calificó al hecho de un "desliz desafortunado" e increpó: "Los asesores del señor alcalde no le han dicho que hay un Guayaquil con necesidades".

Ayer, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, habló sobre el perfil de quien lo deberá reemplazar en el cabildo guayaquileño. Para Nebot, algunos que "parecen salvadores acaban siendo los peores sepultureros del presente y del futuro” y advirtió: “Cuidado se equivocan de personas”.

“¿Ustedes quieren que me reemplace alguien que se opuso a las obras de la ciudad y no las defendió cuando fue atacada?”, preguntó, aunque no dio, en ningún momento, nombres.

Sin embargo, Jimmy Jairala, Prefecto del Guayas, y potencial candidato a la Alcaldía de Guayaquil, tomó el guante y respondió, calificando al discurso como un “desliz desafortunado”.

“Me pareció un desacierto porque no era el momento adecuado (la sesión) para destapar una campaña política, promoviendo a su candidata… Aunque no he sido nombrado, me siento aludido y más bien le agradezco que me haya dedicado 10 minutos de su discurso; sin ser todavía candidato”, recalcó en declaraciones para radio Tropicana.

Jairala aseguró: “Con respeto lo digo: los asesores del señor alcalde no le han dicho que hay un Guayaquil con necesidades”.

“Hoy lo importante no es todo lo que se ha hecho, que no es poco; lo importante es lo que no se ha hecho y de eso es de lo que estamos hablando (…) si tanto se defiende al modelo; entonces, no ha llegado a todo Guayaquil”, insistió.

En ese sentido, agregó que “en los pobres no se gasta, se invierte”.

“Me dio mucha pena el trato que le dio a los pobres; el haber dicho también –no sé si se refería a todos los guayaquileños o solamente al segmento al que no ha llegado la obra- ‘conejillos de indias’ o ratones de laboratorio’… Yo lo que he dicho es que hay obras que pueden esperar su momento y en el tema del aeropuerto no es el momento, porque hay otras que requieren con urgencia la atención municipal”, indicó.

“Vamos relajándonos que yo todavía no he dicho que voy a ser candidato”, recordó Jairala e indicó: “Tampoco estoy amparándome o arropándome en la obra de otro. Yo lo que tengo para mostrarle a Guayaquil es lo que he hecho por Guayas”.

“Ahí están nueve años de trabajo a la vista de todos. Asumo errores y asumo aciertos, pero no ando amparado, arropado o envuelto en la obra de otros. Es decir, yo no tengo tutores en la política ni soy delfín de nadie. Yo soy Jimmy Jairala y en toda mi vida no he estado atrás de nadie para hacer lo que he hecho en política. Y a mí me juzgará la historia como también ha de juzgar al alcalde. Y la historia será la que diga en qué triunfamos y en qué fallamos”, concluyó.

Con información de Prefectura del Guayas y Ecuadorinmediato

