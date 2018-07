"En absoluta indefensión" se declaran víctimas de acoso y linchamiento mediático tras su eliminación de LOC

Exministra Sandra Correa confirmó que colectivo ciudadano pedirá audiencia con Defensora del Pueblo para analizar qué garantías podrán tener en sus casos Sobre la eliminación de la figura de linchamiento mediático y la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), dentro de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), habló la exministra de Educación, Sandra Correa, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com. A su criterio, con estas modificaciones, las víctimas de acoso y linchamiento mediático quedarán en "absoluta indefensión". En este sentido, confirmó que, siendo parte del colectivo ciudadano que lucha por esta causa, pedirán una audiencia con la defensora del Pueblo, Gina Benavides, para analizar qué garantías podrán tener en sus casos.

“Era un tema pre anunciado, pre concebido y, deliberadamente, planificado. La Ley Orgánica de Comunicación, en palabras de la asambleísta Wilma Andrade, fue usada por el Gobierno y no por los ciudadanos. Por lo que ellos, en contraste, deberían haber hecho lo contrario: Que los ciudadanos seamos los que podamos presentarnos ante la Comisión de Derechos Colectivos y expresar cuándo hemos sido afectados por la mala aplicación de la LOC o por lo ocurrido antes de ella”, aseveró.

Sin embargo, lamentó que al Colectivo Ciudadano Víctimas de Acoso y Linchamiento Mediático, del cual es miembro, se le haya negado la participación en dicha mesa legislativa. “A pesar de que presentamos nuestra solicitud, a través de la asambleísta Marcela Holguín y otros, a pesar de haber insistido en ser recibidos con el legislador José Chalá, nunca nos quisieron recibir”.

Comentó que su persona, en calidad de miembro de la agrupación ciudadana, conversó directamente con el presidente de la Comisión, Jorge Corozo, pero el parlamentario le dijo que no tenía tiempo de atenderla, por lo que la derivó al Secretario de la mesa legislativa, quien le supo manifestar que no estaba contemplada su participación, sin embargo, permitieron que se les entregue su reporte de reforma al artículo 26 de la LOC.

“En este marco, yo lamento mucho que hayan retirado este artículo de la LOC y que supriman la función sancionadora del Estado, no el sistema de la SUPERCOM como instancia, sino la facultad sancionadora del Estado a las arbitrariedades o infracciones administrativas que se cometen en materia de derechos humanos a la información y a la comunicación”, expuso.

Considera, asimismo, que con esta decisión, las víctimas de acoso y linchamiento mediático están quedando en indefensión. “Los ciudadanos, en general, quedamos en indefensión cuando han anulado la facultad sancionadora del Estado, no se diga las víctimas de esto”.

“Somos todos los millones de ecuatorianos que habitamos en esta patria los que ahora, cuando haya infracciones administrativas a la información y comunicación, no podremos apelar a que el Estado nos tutele y sancione la responsabilidad ulterior del medio y/o del periodista, que haya cometido esta infracción administrativa, lo cual es muy grave porque la Defensoría del Pueblo no tiene facultad sancionadora”, señaló.

También cree que se está transgrediendo la Constitución ecuatoriana con este tipo de modificaciones porque es absolutamente garantista y tutela el derecho al bien superior de cada ciudadano, que es la dignidad humana. “La dignidad humana es aquel bien que el Estado lo tiene que tutelar como un fin a las personas, no como un medio para un fin”.

“En este caso se nos está reduciendo a un medio para hacer aparecer que el Estado, en vez de enmendar y contar con los ciudadanos para reformar y mejorar la ley, está acudiendo a dos estratagemas que son: o prohíbe o elimina. El derecho es algo dialéctico, tiene que ir mejorando, no cortándose porque la prohibición y eliminación corta. La evolución del derecho es la mejora constante”, indicó.

En cuanto a la SUPERCOM, Sandra Correa consideró que era una institución que tenía que ser reformada realmente y reconoció además, la “pésima” aplicación, especialmente del artículo 26, de la LOC porque nunca se realizó un reglamento para su ejecución por parte del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación (CORDICOM). Por lo que la SUPERCOM lo hizo de manera “arbitraria”.

“Pero se tienen que mejorar las instituciones y la aplicación progresiva de los derechos humanos, no los pueden retrotraer ni hacer regresión en el tiempo. Ya se lo pasa a la Defensoría del Pueblo, que es nuestra institución de derechos humanos, y ellos no tienen facultad sancionadora. Por eso digo que han mutilado la protección y la tutela de los ciudadanos ecuatorianos porque no va a existir ningún tipo de responsabilidad ulterior cuando transgreden nuestros derechos a la comunicación e información”, indicó.

Como Colectivo Ciudadano, dijo, han visto el evidente desconocimiento y la tergiversación de lo que es la realidad de las víctimas de acoso y linchamiento mediático, por lo que acudirán hasta la Defensoría del Pueblo. “Vamos a pedir que la defensora, Gina Benavides, nos reciba para ver en qué medida ella puede tutelar los derechos humanos que han sido transgredidos en nuestro caso. Eso es lo que nos queda, pedir una audiencia con la señora Gina Benavides”.

“Tenemos que actuar sobre hechos consumados. En este caso, el señor (Jorge) Corozo, desde antes, alertó ya de la necesidad de suprimir el linchamiento mediático, ni siquiera lo entiende, pero lo elimina porque le mandan a eliminar. Con la SUPERCOM es lo mismo, la suprimen en vez de mejorar la aplicación y garantizarnos una instancia que asuma la sanción de infracciones administrativas para los ciudadanos que apelemos a una instancia en defensa de nuestros derechos”, puntualizó.

Por lo que fue enfática en precisar que la ciudadanía queda en absoluto estado de indefensión. “Si antes, del 2013 al 2018, por la mala aplicación de la LOC por parte de la SUPERCOM; ahora porque se la nulita y se elimina el artículo 26 de la normativa, sobre el linchamiento mediático”, lamentó. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com