Jaime Nebot: "¿Quieren que me reemplace alguien que se opuso a obras de la ciudad y no las defendió cuando fue atacada?

En sesión solemne, Alcalde de Guayaquil alertó: "Cuidado se equivocan de personas" En la sesión solemne por los 483 años de fundación de la ciudad de Guayaquil, el alcalde de la urbe, Jaime Nebot, habló, aunque sin dar nombres, sobre el perfil de quien lo deberá reemplazar en el cabildo guayaquileño. Para Nebot, algunos que "parecen salvadores acaban siendo los peores sepultureros del presente y del futuro" y advirtió: "Cuidado se equivocan de personas".

Ayer, durante su discurso, que será el último como Alcalde durante las fiestas julianas, Nebot alertó sobre postulantes de otras organizaciones políticas.

“Cuidado se equivocan de personas. Aquellos que parecen salvadores se convierten en los peores sepultureros del futuro”, manifestó.

En su opinión, el riesgo de Guayaquil es elegir a un alcalde “impreparado con iniciativa”, que sea irresponsable y ponga en peligro a su gente.

“¿Ustedes quieren que me reemplace alguien que se opuso a las obras de la ciudad y no las defendió cuando fue atacada?”, preguntó, aunque no dio, en ningún momento, nombres.

Agregó que algunos que "parecen salvadores acaban siendo los peores sepultureros del presente y del fututo, no permitan eso. Si el elegido no sabe administrar, ustedes se quedan sin obras y servicios suficientes".

“’Sin tetas no hay paraíso’” es una novela. Sin dinero no hay progreso es una realidad. Pero, ¿para qué debe servir su dinero? ¿Para pagar la farra de otros o para lograr su propio bienestar? ¡Que no los vuelvan a estafar!”, expresó Nebot en el acto.

Nebot prefirió no hablar en el evento sobre una eventual candidatura a la Presidencia del Ecuador en las elecciones del 2021: “Ya habrá tiempo para eso", respondió ante el grito “¡Nebot Presidente!”.

Con información de Ecuador TV; Ecuavisa y Ecuadorinmediato

(PAY)