Presidente de Judicatura: Suspensión de jueza no "es injerencia en ámbito jurisdiccional"

Aclaró que este Consejo de la Judicatura "no tiene un rol político y no usa la norma para perseguí, ni obedece a intereses ilegítimos", dice el comunicado Con la suspensión de la jueza Paola Dávila, quien revocó la prisión preventiva al exministro Iván Espinel, se dieron varios cuestionamientos, entre ellos, dos vocales del CJ rechazaron esta decisión. Sin embargo, el presidente de la Judicatura, Marcelo Merlo, aclaró que esta medida "no se trata de una destitución y peor aún de una injerencia en el ámbito jurisdiccional". Explicó que la denuncia presentada por Diana Salazar, titular de la UAFE, motivó a que tome esta decisión.