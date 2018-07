Contraloría detecta irregularidades en Bóvedas de Banco Central

Este proyecto estaba a cargo de empresa china Camc Engineering, por más de US$ 1 millón de dólares Las bóvedas del Banco Central no pudieron ser instaladas en la Plataforma Gubernamental en el norte de Quito debido a un informe de la Contraloría General del Estado donde explica que no existen las medidas de seguridad para el traslado de las mismas. Esta entidad detectó irregularidades en el proceso de construcción de las mismas.