"¿Qué pudo haber pasado en otros casos?", pregunta Luis Fernando Torres sobre supuesto pago a fiscal del caso Gabela

"Hoy se tiene más instrumentos y evidencias para que la investigación prosiga con la seriedad que todos esperamos", afirmó El asambleísta Luis Fernando Torres se refirió sobre las nuevas revelaciones dentro del Caso Gabela por parte del exministro de Justicia, José Serrano, quien manifestó que se habría encontrado pagos al fiscal a cargo del caso. "A todos nos sorprende porque si eso ocurrió con un fiscal de tanto nivel, según José Serrano, qué pudo haber pasado en otros casos", cuestionó.

Para el asambleísta, esta nueva información significa que el caso del general Gabela no está cerrado y por el contrario, dijo, hay otros capítulos que ojalá lleven a la verdad.

“Hoy se tiene más instrumentos, más evidencias, para que la investigación prosiga con la seriedad que todos esperamos”, afirmó.

Explicó que la declaración de José Serrano deberá ser corroborada. “A todos nos sorprende porque si eso ocurrió con un fiscal de tanto nivel, según José Serrano, qué pudo haber pasado en otros casos”, afirmó.

En otro tema, Torres comparte el criterio del consejero transitorio Pablo Dávila, quien mencionó que no estaba de acuerdo que exista el Consejo de Participación Ciudadana.

“Este Consejo, con otro nombre, fue incrustado en la Constitución bolivariana chavista, para que se pueda, desde el Gobierno, controlar la participación popular. En la última década, el Consejo fue muy última para que se controlara la participación desde quienes detentaban el poder y se desarticulara a las organizaciones sociales y de la sociedad civil”, anunció.

“Adiós Consejo de Participación Ciudadana para poder tener en el Ecuador la participación directa de la ciudadanía con los elegidos”, afirmó Torres al precisar que “nadie puede adueñarse de la participación ciudadana, menos disfrazarla”.

Considera que lo que no puede ocurrir es que la participación ciudadana se estatice porque la sociedad civil es un espacio distinto del Estado.

Con respecto a la cesación de los vocales del CNE por parte del Consejo transitorio, Torres manifestó que ahora, lo ideal, sería que se nombre un consejo electoral transitrio integrado por 5 miembros que representen a las diferentes tendencias políticas, hasta que se nombre el CNE definitivo. “Lo importante es que esté representado las fuerzas política para que exista un verdadero control”, expresó.

Por último, anunció que a finales de noviembre anunciará si participa o no como candidato para la Alcaldía de Ambato. “Lo que me interesa es liderar, si llego a ser candidato, un proceso de cambio ciudadano, no partidista, que hagan de Ambato una potencia segura, productiva y sustentable en el centro del país para que la gente pueda vivir mejor”, acotó.

(PP)

Fuente: EcuadorTV