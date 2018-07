Dictan sobreseimiento a favor de Esteban Páez en investigación por presunta defraudación tributaria (DOCUMENTO)

Fiscalía se abstuvo de acusar; dictamen se remitió a superior y se confirmó decisión Ximena Rodríguez, de la Unidad Judicial Penal, dispuso el auto de sobreseimiento a favor de Esteban Páez, hermano del político ecuatoriano Andrés Páez, en el proceso por presunta defraudación tributaria. En el oficio remitido el 19 de julio, se determina que la Fiscalía no contó con suficientes elementos que determinen la existencia de la infracción penal.

En septiembre del 2017, se detuvo a Esteban Páez Benalcázar y Yerko Basic Kuzmicic por presunta defraudación tributaria. Sin embargo, en la audiencia respectiva se ordenó la libertad de los implicados y el uso de dispositivo electrónico, prohibiéndose la salida del país y la presentación periódica ante la justicia.

El pasado 18 de junio de 2018, Juan Carlos Zúniga, Fiscal de la Unidad de Administración Pública No. 3, puso en conocimiento de la jueza su abstención fiscal respecto del Páez señalando en lo principal: “…se debe realizar un análisis objetivo de todos los indicios y elementos de convicción que fueron recabados, y estos elementos de convicción no pueden vincular el nexo causal entre la materialidad de la infracción y la responsabilidad de una de las personas investigadas, en este caso el señor Esteban Ulpiano Páez Benalcázar, ya que uno de los elementos subjetivos del tipo penal es que exista conocimiento y voluntad para que se actúe con dolo, sin que observe una participación directa o secundaria por parte de esta persona investigada, demostrando que no tuvo conocimiento de la antijuridicidad de los hechos de la presunta infracción penal, es decir que la conducta del señor Esteban Ulpiano Páez Benalcázar en calidad de contador, quien el presente caso no se ha demostrado que es un funcionario de planta, es decir con alguna relación de dependencia, sino más bien un Contador externo, no solo la empresa TURBOMOTORES ECUATORIANOS “TURBOBAKUZ S.A. sino de otras Personas Naturales y Jurídicas”.

El Fiscal, asimismo, asegura que “no se ha derivado ningún tipo de grado de participación en el presente caso o algún tipo de conducta penalmente relevante”.

“Por lo tanto su actuación dentro de la presente investigación es atípica...Por lo antes referido, en virtud de que Fiscalía General del Estado actuando con absoluta objetividad, transparencia, y en virtud de que se han desvanecido los elementos que podrían dar algún tipo de participación del prenombrado ciudadano, en el delito de Defraudación Tributaria, en virtud de aquello emito dictamen abstentivo a favor de: Esteban Ulpiano Páez Benalcázar”, detalla el documento.

La abstención fiscal se elevó a consulta al fiscal provincial, Ruth Palacios Brito, señaló: “…para Fiscalía no hay algún grado de participación respecto al delito que se ha investigado de manera objetiva; al comprobar de la revisión de todo lo actuado dentro del expediente que no existe un nexo causal entre la materialidad del delito defraudación tributaria y responsabilidad del señor Esteban Ulpiano Páez Benalcázar, por no existir conocimiento y voluntad para actuar con dolo y por ende conocimiento de la antijuridicidad de los hechos de la presunta infracción penal”.

“En tal virtud, la suscrita Fiscal Provincial de Pichincha Encargada, en ejercicio de la facultad contemplada por el inciso tercero del Art. 660 del COIP, en armonía con la garantía del Art. 83 de la Constitución de la República que proclama el derecho a la seguridad jurídica…así como en aplicación del numeral 25 del Art. 5 del COIP, Principio de Objetividad, ratifico el dictamen abstentivo subido en grado”, indicó la autoridad.

Ante ello, el 19 de julio del 2018, la Dra. Ximena Rodríguez Párraga dispone: “al no existir pretensión punitiva por parte de Fiscalía en contra del procesado, quien ha señalado no contar con suficientes elementos que determinen la existencia de infracción penal, y peor aún de presunta responsabilidad del mismo en el delito acusado, esta Autoridad dicta auto de sobreseimiento a favor de Esteban Ulpiano Páez Benalcázar”.

Con información de Consejo de Judicatura y Ecuadorinmediato

