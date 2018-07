Regulación de salario de periodistas en función de escalas, insiste AER en reformas a LOC

También plantean, entre otros temas, modificaciones en derecho a la comunicación intercultural y plurinacional y acceso a información de personas con discapacidad Entre las reformas a la Ley de Comunicación (LOC), que propone la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), se encuentran modificaciones en temas de acceso a la información a personas con discapacidad o el derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. Sin embargo, también insisten en la regulación de salarios a periodistas en función de escalas, por parte del Ministerio del Trabajo, según explicó el presidente del organismo, Bolívar Alarcón.

“Hemos tenido varios planteamientos con respecto, por ejemplo, al derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. Deberían entregar productos hechos por ellos, pero lo que nos han hecho durante estos años, desde el 2013, año en el que se aprobó la ley; es que nosotros mismos produzcamos los contenidos”, explicó.

Según detalló, esa situación les ha causado muchos inconvenientes porque estos productos tienen un costo. “Como AER, hicimos un convenio con la Universidad Salesiana, a precios cómodos, para producir pastillas y eso hemos estado emitiendo en estos últimos 3 años. Algunos compañeros nos decían que esto tenía un costo de entre US$1.000 y US$1.200, entonces, tendríamos que pagar periodistas y pagar producción”.

En cuanto al derecho al acceso a la información a las personas con discapacidad, Alarcón lamentó no haber podido encontrar el mecanismo de señas debido a que no conocen un ente que las vigile o controle que estén siendo bien ejecutadas. “Hemos preguntado en la SUPERCOM y no hay ningún miembro de la institución que revise el lenguaje de señas”.

En el caso de los periódicos, la ley dice que se tiene que utilizar braille; pero no se ha implementado, comentó. “¿Quién va a financiar esos costos, por ejemplo?”, cuestionó. Sin embargo, mencionó que hay varias partes de la normativa que son casi impracticables.

Aclaró además, acerca de la posición que tiene AER con respecto a los derechos de los trabajadores de la comunicación y sus remuneraciones. “Hubo un malentendido y hubo periodistas que decían que AER estaba en contra de los salarios de los periodistas”.

“Lo que nosotros planteamos es que: Quito tiene 2 millones y medio de habitantes, Guayaquil 3 millones, etc., ahí, uno puede, como radiodifusor y dueño de una estación, cancelar los salarios que son –que el básico es cerca de US$980-; pero pongamos un ejemplo: Penipe tiene una población de 1.064 habitantes, ¿cómo una radio, que es una microempresa familiar, que podrá brindar entre US$1.500 o US$2.000 dólares en el mes; pagar US$980 para tener un periodista en su medio?”, se preguntó.

Esta situación detalló, ha causado que periodistas profesionales sean despedidos o no se los contrate por traer a un pasante por cuestión precios. Con esa base, mencionó, el Ministro del Trabajo “con buen criterio” ha manifestado que va a revisar el tema y hará una tabla. “No es lo mismo Quito, Guayaquil, Cuenca, las ciudades grandes; con cantones pequeños o parroquias, incluso”, dijo.

“El Ministerio del Trabajo tiene que ver la opción de regularizar el salario de los periodistas en función de escalas”, precisó. En este marco, el Presidente de AER reiteró que las resoluciones tendrán que salir del mismo sector del periodismo y la comunicación en base a diálogo. “Yo creo que allí tenemos que llegar a consensos”, añadió.

En cuanto a la conformación del Consejo de Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), AER cuestionó que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) tengan presencia allí, pero que sí exista un representante de medios, no con un voto, sino con voz. “Hay gente que legisla o administra sin saber qué es lo que pasa y sin conocer lo que sucede en el sector, por lo que se generan varios problemas”. (JPM)

