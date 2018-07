Patricio Donoso: "Ley de Fomento Productivo no es clara en trato de deuda global"

Asambleísta aseguró que no existe en la legislación conceptos claros sobre arbitrajes internacionales El asambleísta Patricio Donoso aseguró que en la Ley de Fomento Productivo que está en manos de la Comisión de Desarrollo Económico no existe claridad sobre el tratamiento de deuda global. "No hay una clara redacción sobre el tratamiento de la deuda global y no hay mayor concepto sobre arbitrajes internacionales que son necesarios para la inversión extranjera".