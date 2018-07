Defensoría del Pueblo analiza acción para derogar resolución que afecta a isla de Muisne

Pobladores esperan respuestas breves, de lo contrario, no descartan manifestaciones Con el fin de dejar sin efecto la resolución de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) No. SGR-073-2016 que declaró como zona de riesgo a inundaciones por tsunamis y no habitable, a la ciudad isla de Muisne, ubicada en el sur de la provincia de Esmeraldas; la Defensoría del Pueblo analiza presentar una acción de inconstitucionalidad o un proceso constitucional.