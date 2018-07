Polémica por dictamen de Corte Constitucional sobre vida sexual de adolescentes

Cuestionan visión "demasiado intervencionista del Estado en la familia" Polémica y críticas a favor y en contra se han evidenciado luego de que se conociera la sentencia de la Corte Constitucional (CC) acerca de que los adolescentes (12 a 18 años, según el Código de la Niñez) tienen derecho a disfrutar de una "vida sexual satisfactoria y sin riesgos" y a decidir sobre su vida reproductiva "de forma libre, responsable e informada", como sujetos plenos de derechos y en virtud del principio de autonomía.

Para Salim Zaidán, de la Plataforma Unión por Nuestros Hijos, rechazó esta resolución aseverando que parte de una visión demasiado intervencionista del Estado en la familia y va contra la patria potestad de los padres sobre los hijos que sirve para asegurar su cuidado hasta que sean mayores de edad y puedan ejercer a plenitud su capacidad de decisión.

“Un adolescente no es libre de tomar el 100% de sus decisiones, porque no tiene aún los elementos de juicio para decidir. Ni adultos los tienen a veces. Por otro lado, una pareja de 15 años, puede procrear por derecho, pero no trabajar (pues no está en edad legal, ni instruido para ello) para pagar lo que eso cuesta”, fue una de las críticas que, en redes sociales, se hicieron virales tras la sentencia de la Corte.

Padres de familia usuarios de dicha red social, mostraron sus críticas. “¡Rechazo total! Como padre de familia. ¡Desde los 12 años! Dios santo, cada vez van menoscabando más la autoridad de los padres y madres”. “Después de salir de casa podrán tomar sus propias decisiones, mientras tanto, los padres tenemos la decisión final sobre nuestros hijos”, cuestionan.

Sin embargo, hay quienes prefieren hacer mención a la lectura completa del dictamen: “No sé si solo leen el título y el contenido del diario. Más bien lean la sentencia completa, los antecedentes y la decisión. Existe una mala interpretación, y nunca se menciona que los padres son espectadores sino que se recalca el rol”. (JPM)

Fuentes: Twitter – Ecuadorinmediato.com