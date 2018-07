Diligencia fallida, Ledy Zúñiga llegó tarde a su comparecencia en caso Gabela

Para hoy también está previsto que la ex canciller y ex ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, rinda su versión Este lunes 23 de julio se declaró diligencia fallida la comparecencia de la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, dentro del caso Gabela. La ex funcionaria llegó tarde a la Fiscalía a rendir su versión, pero pidió que se fije nueva hora y fecha para una nueva diligencia. La Fiscalía busca establecer qué ocurrió con el tercer informe, realizado por el perito Roberto Meza, quien anunció que el documento que reposa en Fiscalía no es el que él elaboró y que estaría alterado.