Colectivo Montecristi analiza llegar a Parlamento Europeo para que conozca situación jurídica en Ecuador

Según su coordinador general, Guido Grijalva, ya cuentan con apoyo de dos parlamentarios: uno portugués y otro español, que están interesados en el tema El Colectivo Montecristi informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha aceptado el trámite de su petitorio para que se dicten medidas cautelares por la inconstitucionalidad que significó la consulta popular convocada por el presidente de la República, Lenín Moreno, sin aval de la Corte Constitucional (CC). En declaraciones para Ecuadorinmediato.com, su coordinador general, Guido Grijalva, informó que, entre otras acciones, se encuentran analizando llegar hasta el Parlamento Europeo para que conozca la situación jurídica del país.

“Las medidas cautelares son extensas, con un paquete de 120 hojas que realizamos en el departamento legal. Nosotros hemos analizando toda la documentación, fuimos parte de la veeduría a la consulta popular y a sus preguntas, que ha sido una respuesta burda de parte del Gobierno indicando que éstas fueron enviadas por 2.800 organizaciones sociales, pero nunca nos dieron un listado”, lamentó.

Recordó, en ese sentido, que presentaron un Amicus Curiae solicitando la inconstitucionalidad de la consulta popular. Sin embargo, criticó que no hayan obtenido alguna respuesta, salvo la emitida por la Corte Constitucional (CC) en la cual aseguraban que no habían emitido ningún informe sobre el tema.

“Con eso no sabemos qué quiere decir: o no dio respuesta al pueblo ecuatoriano o se lava las manos escudándose en una serie de argucias con otras consultas. Por eso es que nosotros decidimos emitir medidas cautelares a la CIDH, con todos los peros que tenemos con el organismo, pero ya que hemos agotado todas las instancias, acudimos hasta allá”, comentó.

Guido Grijalva manifestó que, entre el petitorio se encuentra también el caso del exvicepresidente Jorge Glas, en el cual vieron las “tremendas inconsistencias” del juicio. “Nosotros nos sentimos vulnerados como ciudadanos, no a nombre de todo el pueblo ecuatoriano, pero sí de una gran parte de él”.

Aclaró, asimismo, que este es un pedido muy aparte de lo actuado por el equipo jurídico del expresidente Rafael Correa. “Nosotros somos un colectivo ciudadano que nos unimos en vista de la indefensión en la que nos encontramos. No hemos tenido contacto alguno, ni con el equipo de abogados del Exmandatario ni con el de Jorge Glas, para actuar”.

“Esto lo hemos hecho de una manera independiente, como ciudadanos, porque no le hemos querido dar ese tinte político, sino ciudadano. La gente nos podrá no creer, pero esto no es coordinado. Es más, para mí fue una sorpresa que el Exjefe de Estado también haya pedido medidas cautelares unos días después”, mencionó.

En este marco, Grijalva pidió a la ciudadanía que actúe de forma parecida exponiendo su malestar y presentando este tipo de solicitudes ante organismos internacionales para que puedan dar una pronta respuesta. “Ojalá lleguen por cientos, por miles a Washington, tal vez así, nos presten atención”.

Explicó que ya se les ha hecho llegar un código con el que confirmaron que admitieron a trámite su solicitud. “De lo que nos han dicho los abogados, ellos tienen que dar una respuesta, así sea negativa o positiva. La CIDH no se pone plazos, ese es el problema”.

El Coordinador del Colectivo Montecristi señaló que quienes forman parte de él han estado formando parte del 99.9% de marchas y movilizaciones, reuniones y convenciones a las que se han convocado, pese al costo y cansancio que conlleva, debido a que es una organización autofinanciada, sin embargo, indicó que seguirán apoyando. Es así que reiteró que la asistencia a dichas acciones, siempre es voluntaria.

En esta línea, informó que analizan también, comunicarse con el Parlamento Europeo y demás instancias internacionales, de acuerdo a lo que les permita la ley, para que conozcan del caso. “Menos mal que el mundo se está despertando. Ya tenemos el apoyo de dos parlamentarios europeos (un español y otro portugués), que quieren saber del caso ecuatoriano detalladamente. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com