Silvia Salgado: "Yo no era asambleísta en tiempo de Raúl Patiño, oposición quiere hacer show mediático"

Asambleísta asistió a Fiscalía para rendir su versión sobre las declaraciones de Patiño de que Asamblea no podía fiscalizar La asambleísta Silvia Salgado, asistió a la Fiscalía General del Estado (FGE) par rendir versión sobre las declaraciones del exlegislador Raúl Patiño, quien habría declarado que "en la Asamblea anterior estaba prohibido fiscalizar", y que derivó en una denuncia realizada por la parlamentaria Ana Galarza. "Yo no tengo nada que acotar en este proceso, no era asambleísta en tiempos de Raúl Patiño"