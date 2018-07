Rafael Correa "no fue autor material ni intelectual" de asesinato de Jorge Gabela, asegura Diego Salgado

Sin embargo, Exasambleísta, que formó parte de Comisión que analizó caso, duda de que Expresidente no conozca contenido de tercer producto entregado por perito Roberto Meza El expresidente Rafael Correa conoce cuál es el contenido de los productos 1, 2 y 3 del informe elaborado por el perito argentino, Roberto Meza, en torno al asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela, según aseveró el exasambleísta de CREO, Diego Salgado, quien conformó la Comisión de la Asamblea Nacional que analizó el caso. El exlegislador indicó estar seguro de que el Exmandatario no fue autor, ni material ni intelectual, del crimen. Sin embargo, duda de que, siendo el Jefe de Estado, en ese momento, no haya conocido el contenido del informe 3 sobre este caso.