Jaime Nebot propone que Colombia opere en territorio ecuatoriano para detener avance de narcoguerrilla

Sobre candidatura en 2021: "Algunos tienen muchas ganas de eso y a otros les va a dar un gran dolor de cabeza y preocupación", dijo Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, propone que se establezca una zona de territorio ecuatoriano, donde Colombia pueda intervenir para tener logros importantes para impedir el avance de la narco guerrilla, que se genera en el país vecino. Para Nebot, quien aún no decide si se postulará como candidato a la Presidencia de Ecuador en 2021, recalcó que se debería concretar un "convenio sobre la mesa", lo que no significaría, a su criterio, una pérdida de soberanía.

Nebot mencionó que el problema de frontera demanda mayor responsabilidad para solucionar a Colombia.

"El problema lo ocasionan ellos", dijo e indicó que Ecuador, en cambio, debe tomar medidas correspondientes para colaborar.

"Un convenio sobre la mesa con Colombia para decirles: señores, este problema es de ustedes, no puede afectar a Ecuador, se puede establecer una zona de territorio ecuatoriano, donde Colombia pueda intervenir para tener logros importantes en materia de impedir el avance de la narco guerrilla", propuso.

El alcalde de Guayaquil dijo, asimismo, que la soberanía se violenta ahora cuando "está en manos de Guacho y una serie de carteles internacionales".

"La soberanía se defiende cuando se protege a los ecuatorianos", acotó.

Según recalcó, se debe fortalecer a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, pero sin entrar en una carrera armamentista.

"Todos sabemos lo que ha pasado en los últimos años con las Fuerzas Armadas, es una irresponsabilidad pretender asumir ese problema solos, no digo que el Gobierno esté siendo irresponsable, lo digo en teoría, hay que buscar ayudar internacional, fundamentalmente tecnológico y logística, con la experiencia de Estados Unidos", indicó.

Sobre la eventual candidatura a la Presidencia del Ecuador, Nebot sostuvo que "el país no tiene que pedirme nada a mí".

"Estoy para darle al país como le he dado toda mi vida, lo que puedo", acotó y precisó que toda la vida ha trabajado por ciudades y un país mejor.

"Mi decisión la conoce el pueblo, que cambiarla sería muy duro para mí, para mi familia, pero que nunca la cambiaría si no veo condiciones, por adversas que sean, pero que tengan una salida, una posibilidad para que uno pueda ser, en mi caso, mejor Presidente que Alcalde, no estoy para la foto", dijo en declaraciones para Teleamazonas.

E indicó que se fue bien de la Gobernación, de la Alcaldía: "No aspiro a que me vaya mal porque, si me va a mí, y acepto una responsabilidad sin saber cómo lo voy a hacer, sin saber que lo voy a hacer bien, le va a ir mal al pueblo, no estoy para engañar a la gente".

"No por mucho madrugar amanece más temprano, no especulemos sobre eso, algunos tienen muchas ganas de eso y a otros les va a dar un gran dolor de cabeza y preocupación", concluyó acerca de una postulación para 2021.

Con información de Teleamazonas y Ecuadorinmediato

(PAY)