Rafael Correa a consejeros transitorios: "¡Estamos ante una caterva, pero de farsantes!"

"Los únicos ladrones son ellos, que con la última ley le regalaron $1.300 millones a los más poderosos", reclamó A decir del consejero de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), Pablo Dávila, de los ingresos que el país recibió en los últimos 10 años, el Estado resultado perjudicado con US$36.000 millones "en robos por corrupción, estafa, cohecho, peculado, sobornos, tráfico de influencias", entre otros. El expresidente de la República, Rafael Correa, reclamó: "Ya deberían dejar de hablar y ‘recuperar’ los ‘US$36.000 millones robados’. Pura charlatanería.

A través de su cuenta en Twitter, el Exmandatario reclamó: “Los únicos ladrones son ellos, que con la última ley le regalaron $1.300 millones a los más poderosos. ¡A despertar pueblo ecuatoriano! ¡Estamos ante una caterva, pero de farsantes!”.

Ya deberían dejar de hablar y “recuperar” los “$36.000 millones robados”.

Pura charlatanería.

Los únicos ladrones son ellos, que con la última ley le regalaron $1.300 millones a los más poderosos.

¡A despertar pueblo ecuatoriano!

¡Estamos ante una caterva, pero de farsantes! https://t.co/CaTjSEsV3v — Rafael Correa (@MashiRafael) 22 de julio de 2018

Su respuesta se da luego de que Eduardo Franco Loor, quien es parte del equipo de abogados del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, publicara una fotografía de un medio de comunicación impreso en el cual constaban las declaraciones de Pablo Dávila. El jurista, ante el tema, también lo cuestionó.

“¿Cómo es posible que un Consejero transitorio, PABLO DÁVILA se haya expresado así ayer del Gobierno anterior, sin presentar ninguna prueba, sin hacer una denuncia formal como dispone el COIP? Esto es inadmisible en un Estado de Derecho. ¡Pura politiquería barata e insustancial! Puro odio”, reprochó Franco Loor.

Respecto al tema, también se pronunció el exconsejero de Participación Ciudadana, Edwin Jarrín: “Transitorios expertos en destruir la Patria, han asaltado toda la institucionalidad del Estado y se han repartido a dedo con el propósito de recuperar los privilegios para los grupos de poder que les pagan sus lentejas”, criticó.

Transitorios expertos en destruir la Patria, han asaltado toda la institucionalidad del Estado y se han repartido a dedo con el propósito de recuperar los privilegios para los grupos de poder que les pagan sus lentejas https://t.co/RrBhWXwb70 — Edwin Jarrín (@edwinjarrin) 22 de julio de 2018

Días atrás, Julio César Trujillo, actual titular del CPCCS-T no dejó de sorprender con sus declaraciones polémicas sobre la situación de Correa. “Nuestra lucha va a terminar dentro de unas pocas semanas, la evaluación de aquellos que encabezaron un régimen de vergüenza para el pueblo ecuatoriano, el régimen de Rafael Correa, de quien dicen que allá en la cárcel de Cotopaxi, dicen: ¡Ya tenemos presidente!”.

Sobre esto, añadió que el exmandatario incluso defraudaría a los reos por no llegar a la cárcel en Cotopaxi; ya que, según sus afirmaciones, Correa preferiría vivir con la pensión que el Estado le otorga en Bélgica y no regresar a Ecuador: “Correa prefiere vivir cómodamente con las rentas que recibe del pueblo ecuatoriano allá en Bélgica y no viene a pagar las deudas con el pueblo ecuatoriano aquí en las cárceles del Ecuador”. (JPM)

Fuentes: Twitter Rafael Correa/Eduardo Franco Loor/Edwin Jarrín – Ecuadorinmediato.com