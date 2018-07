Presidente CPCCS-T: "Correa prefiere vivir en Bélgica y no pagar sus deudas con el pueblo ecuatoriano"

Además, sostuvo que en Cárcel de Latacunga lo esperan al grito de ¡Ya tenemos presidente! El Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) Julio César Trujillo, participó en un evento organizado por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) para reconocer su trabajo. En el mismo señaló que en no más de cuatro semanas el Consejo Transitorio culminaría con las evaluaciones a las autoridades de control e ironizó acerca de la actual situación del Expresidente Correa al señalar que en la Cárcel de Latacunga lo reos lo esperan.

Trujillo manifestó que el trabajo de la entidad que preside se encuentra por terminar; ya que, las evaluaciones a las autoridades de control que fueron parte del anterior régimen están por concluir: “Nuestra lucha va a terminar dentro de unas pocas semanas, la evaluación de aquellos que encabezaron un régimen de vergüenza para el pueblo ecuatoriano, el régimen de Rafael Correa, de quien dicen que allá en la cárcel de Cotopaxi, dicen: ¡Ya tenemos presidente!”.

Sobre esto, añadió que el exmandatario incluso defraudaría a los reos por no llegar a la cárcel en Cotopaxi; ya que, según sus afirmaciones, Correa preferiría vivir con la pensión que el Estado le otorga en Bélgica y no regresar a Ecuador: “Correa prefiere vivir cómodamente con las rentas que recibe del pueblo ecuatoriano allá en Bélgica y no viene a pagar las deudas con el pueblo ecuatoriano aquí en las cárceles del Ecuador”.

Por otra parte, Trujillo explicó que el trabajo del Consejo Transitorio también se ha enfocado en ayudar al Estado a recuperar el dinero que fue robado por altos funcionarios y políticos; por lo cual, continuarán trabajando con ese enfoque: “En nuestra lucha contra la corrupción podemos trabajar para recuperar el dinero que al pueblo ecuatoriano le han robado los altos funcionarios del Estado presididos por Rafael Correa, ese es nuestro camino y nuestro compromiso”.

(PF)

Fuente: El Universo