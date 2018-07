REVELACIÓN: The Intercept: "Presidente Moreno está por finalizar, si aún no lo ha hecho, acuerdo para entregar Assange"

Mencionan que la retirada del asilo y la expulsión física del fundador de Wikileaks podría darse "tan pronto, como en esta semana" El medio The Intercept publicó que el presidente Lenin Moreno viajó a Londres, este viernes, con "el aparente propósito de hablar en la Cumbre Global de Discapacidades de 2018". Sin embargo, señalan que el verdadero motivo de su periplo es reunirse con funcionarios británicos "para finalizar un acuerdo, si no lo ha hecho, por el cual Ecuador retirará su protección de asilo de Julian Assange". Este domingo, la Secretaría de Comunicación aclaró que no se abordará este tema durante su visita en Reino Unido.