LA HORA (Quito) Ciudadanos piden más control al parquear

El uso indebido del espacio público no solo se limita a los comerciantes autónomos que se toman las veredas para la venta de todo tipo de artículos, sino que ya se tienen denuncias sobre sitios públicos que los están destinando a zonas de parqueo.

Carlos Morales no pertenece a ninguna asociación de cuidadores de carros, pero se gana la vida de esta forma. Cuenta que por varios meses ha intentado encontrar trabajo pero que no lo logra y con el cuidado de los carros subsiste.



El padre de familia reveló que el cuidado de los carros es el trabajo de moda, no solo de los desempleados y de los mendigos, sino de los extranjeros que han entrado al país y que se han quedado en la capital.



Controles

La Agencia Metropolitana de Control inició un plan piloto sobre el uso no permitido de espacios públicos como estacionamientos y en los próximos días visitarán estos sitios junto a los agentes de control y efectivos de la Policía Nacional.



Previo a los controles se continúa receptando las denuncias de la ciudadanía y lo primero que se hará es socializar con las personas infractoras el contenido de la ordenanza que prohíbe un uso inadecuado del espacio público.

Pero a estos sitios se suman otros en los que tampoco hay control. Se trata de sitios autorizados para el parqueo que no son parte de la zona azul. En la Floresta hay algunas calles en las que la gente se parquea desde la mañana. A la persona que ayuda a estacionar le pagan entre 25 y 50 centavos de dólar.



Otro sitio en que se parquean al filo de vereda es en La Ronda y las actividades en este sitio son en las noches, el cuidado de los vehículos sobre la calle Panamá por ejemplo es de dos dólares el tiempo que el propietario tarde.



Geovanny Cajas dijo que en la misma zona azul, pasadas las 19:00, se ponen tarifas a los parqueaderos y que no hay control.